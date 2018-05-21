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«Достаточно просто включить компьютер». Как художник Максим Хороший создаёт креативные картины при помощи цифрового искусства

21 мая 2018 07:23
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Искусство цифрового и скоростного рисования, бодиарт, граффити, креативная ретушь. Максим с кистью на ты с трех лет! Учеба в престижном вузе, по его мнению, не помеха для увлечения. Ему он и посвящает все свободное время. 

Максим Хороший, современный художник:
Сейчас я настроен на цифровой формат, это digital art, это цифровое искусство, потому что цифровое искусство сейчас в тренде во всем мире. Везде сейчас используются компьютеры. И это очень трендовая область, поэтому сейчас я этим занимаюсь, но до того, как стал заниматься цифровым искусством, занимался много-много чем. 

«Достаточно просто включить компьютер». Как художник Максим Хороший создаёт креативные картины при помощи цифрового искусства-1

Первые шаги в мир современного арта художник делал без маститых наставников. Верными помощниками стали обучающие ролики в интернете плюс социальные сети. Стремление познавать новое, любознательность и желание удивлять теперь открывают для парня цифровые горизонты. 

«Достаточно просто включить компьютер». Как художник Максим Хороший создаёт креативные картины при помощи цифрового искусства-4

Максим Хороший:
Если мне нужно создать какую-то картину на холсте, то мне нужны кисти, краски, холсты, мольберт и т.д. Если это digital art, то мне достаточно просто включить компьютер, поставить свой графический планшет и начать рисовать. 

«Достаточно просто включить компьютер». Как художник Максим Хороший создаёт креативные картины при помощи цифрового искусства-7

Сначала эскиз прорисовывается на бумаге, затем – оцифровка с помощью графического планшета. Процесс создания картины в стиле digital art кропотливый и затратный.   

«Достаточно просто включить компьютер». Как художник Максим Хороший создаёт креативные картины при помощи цифрового искусства-10

Еще одну технику – скоростное рисование парень тоже освоил на ура. Недели на подготовку – десять минут на шедевр. 

Максим Хороший:
На самом деле большая часть моих картин – это отображение из головы, моего настроения. Тоже использование цветов сразу показывает мое настроение. Это все как-то идет непроизвольно на самом деле.  

«Достаточно просто включить компьютер». Как художник Максим Хороший создаёт креативные картины при помощи цифрового искусства-13

Несколько лет назад Максим уже выставлял работы на первой персональной выставке. Но парень уверяет: 21-й век эпоха виртуальных галерей. 

«Достаточно просто включить компьютер». Как художник Максим Хороший создаёт креативные картины при помощи цифрового искусства-16

Максим Хороший:
Я часто смотрел разные сайты, какие-то интервью, каких-то зарубежных художников, каких-то зарубежных мастеров. Для меня это всегда был какой-то интересный челендж. Сделать что-то такое, что ни делал. Так я попробовал боди-арт, попробовал тоже быстрое рисование. Когда берется картина и за короткий промежуток времени рисуется что-нибудь интересное. Это все было для меня вызовом, что позволило мне попробовать себя в разных направлениях. 

«Достаточно просто включить компьютер». Как художник Максим Хороший создаёт креативные картины при помощи цифрового искусства-19

Отказываться от холста, кистей и красок парень при этом не намерен – технологии стремительны, искусство вечно. 

# Художник # Культура # Максим Хороший # Фотофакт # Искусство

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