Какие свои работы Екатерина Рождественская считает недооценёнными?

Вас спрашивают бесконечно о ваших работах. Чаще всего, насколько я понял из интервью, которые я прочитал, спрашивают о том, как вы снимали голого Газманова, Людмилу Марковну Гурченко.

Екатерина Рождественская:

Это да, это скандал.

Знаете, есть такая у художников работа, которая считается самой недооценённой. Вот, по Вашему мнению, может быть, не самый известный человек, но там было столько труда и придумки, а вот славы ей не особо досталось. Есть такая работа?

Екатерина Рождественская:

Я не отношусь так к каждой работе, что вот тут есть слава, а тут – нет.

То есть недооценённые работы Вы не назовёте мне?

Екатерина Рождественская:

Их много, наверное. Но мне всё равно, потому что там вал.

Вот знаете, как бывает с музыкантом. Вот эту песню я написал, я её очень люблю. Но почему-то она публике не понравилась.

Екатерина Рождественская:

Да нет. Вы знаете, из 6 тысяч очень сложно выбрать. Какие-то работы в столе до сих пор лежат, которые не идут у меня, я их не могу выдать. Но, в основном, это такой подъём оптимизма и счастья, мне кажется.