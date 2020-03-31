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«Такие тосты были! И такие они все доступные». Козеко вспоминает о детстве в окружении белорусских писателей

31 марта 2020 12:16
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Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ваш отец был редактором Белгосиздата. У вас часто в гостях бывали известные белорусские писатели, классики белорусской литературы: Петрусь Бровка, Иван Мележ, Кузьма Чёрный. Почему спорт?

«На батуте прыгал, когда был маленький. Но не увлёкся». Николай Козеко рассказал о сыне

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Да, отец был главным редактором Белгосиздата. Параллельно он был членом Союза писателей СССР, критиком, много учебников, исследовал творчество Ивана Мележа, Шамякина, Кондрата Крапивы. Конечно, эти люди были у нас, приходили в гости. В те времена как-то ходить по гостям, ходить в гости к друзьям своим было в порядке вещей. Это сейчас люди как-то встречаются, в основном, в кинотеатрах, в барах, в ресторанах. А в мои времена, конечно, было так, что домашние посиделки заменяли круг общения. Разговоры на кухне. Они же белорусские пісьменнікі были – они всё время так красиво на белорусском языке разговаривали.

Вадим Щеглов:
А какие самые яркие воспоминания из детства, связанные с нашими классиками, у Вас?

«Такие тосты были! И такие они все доступные». Козеко вспоминает о детстве в окружении белорусских писателей-1

Николай Козеко:
Я Вам скажу так: отцу было 50 лет, праздновали дома, освободили целую комнату – у нас хорошая квартира рядом с филармонией была. Освободили целую комнату, поставили столы. Там был и Иван Мележ, и Петрусь Бровка, Шамякин был. Такие тосты были! И такие они все доступные. И что самое интересное, я занимался тогда спортом, такой спорт был, как прыжки на батуте, казалось мне, что никто не знает. А они были в курсе всех этих событий. Они гораздо больше были в курсе событий спортивных, моих достижений, чем я был в курсе их писательских задумок. Так что их круг познаний был очень широк.

# Белорусские писатели # Культура # Николай Козеко # Вадим Щеглов

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