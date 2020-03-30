Покажут даже больше. Музей истории ВОВ запустил онлайн-лекции

Новости Беларуси. Новый формат обучения предложил музей истории Великой Отечественной войны. Теперь познакомиться с экспонатами и изучать историю нашей страны можно посредством онлайн-лекций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого достаточно иметь компьютер с веб-камерой и микрофоном. В режиме реального времени представитель музея даст теоретические знания, а также вступит в диалог со слушателями и ответит на их вопросы. Кстати, у зрителей онлайн-лекций даже будет небольшое преимущество: они смогут увидеть чуть больше, чем обычные посетители музея.

Елена Семашко, заместитель заведующего отделом музейных коммуникаций:

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки директор нашего музея озвучил идею и принял решение о внедрении онлайн-лекций как такой дистанционной формы продолжения нашей коммуникации с музейным посетителем. Во время онлайн-лекции ребята могут видеть предметы, которые находятся в фондовых хранилищах: либо сами предметы, либо их фотографические изображения, то есть это то, чего обычный посетитель в экспозиционных залах не увидит.