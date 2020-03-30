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11-й областной форум молодых поэтов пройдет в Логойском районе

30 марта 2020 17:21
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Новости Беларуси. «Слово творчества Купалы зовет» собирает молодые таланты каждые два года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

11-й областной форум молодых поэтов пройдет в Логойском районе-1

В 2020 году Окопский филиал музея Янки Купалы примет гостей 30 мая. В программе творческая мастерская и фестиваль поэзии, в котором традиционно принимают участие сотни художников со всей Минской области.

11-й областной форум молодых поэтов пройдет в Логойском районе-4

11-й областной форум молодых поэтов пройдет в Логойском районе-6

Наталья Мехедко, директор Логойской центральной районной библиотеки:
Мы ад гэтага абласнога форуму жадаем адкрыць новыя імены, якія пішуць па-беларуску ці па-руску для людзей ад 18 да 31 году. Таксама важная папулярызацыя сучаснай беларускай літаратуры, лепшыя іх творы будуць публікавацца ў зборніку.

11-й областной форум молодых поэтов пройдет в Логойском районе-9

Для участия необходимо до 1 мая подать заявку и отправить ее в Минскую областную библиотеку им. А. С. Пушкина. Среди данных – обязательно стихи на свободную тему.

11-й областной форум молодых поэтов пройдет в Логойском районе-12

# Поэзия # Культура # Наталья Мехедко # Фотофакт

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