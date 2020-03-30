11-й областной форум молодых поэтов пройдет в Логойском районе

Новости Беларуси. «Слово творчества Купалы зовет» собирает молодые таланты каждые два года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2020 году Окопский филиал музея Янки Купалы примет гостей 30 мая. В программе творческая мастерская и фестиваль поэзии, в котором традиционно принимают участие сотни художников со всей Минской области.

Наталья Мехедко, директор Логойской центральной районной библиотеки:

Мы ад гэтага абласнога форуму жадаем адкрыць новыя імены, якія пішуць па-беларуску ці па-руску для людзей ад 18 да 31 году. Таксама важная папулярызацыя сучаснай беларускай літаратуры, лепшыя іх творы будуць публікавацца ў зборніку.