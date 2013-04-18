Как выглядела и чем увлекалась минская молодежь 80-х?

Новости Минска. В 80-е годы в кругах советской молодежи активно набирает оборот мода на домашние рок-концерты, именуемые квартирниками. На такие мероприятия собирались, чтобы послушать Цоя, Гребенщикова и Шевчука.

Андрей Леневич, младший научный сотрудник Дома-музея І съезда РСДРП:

Многие собирались не только чтобы послушать своего исполнителя, но также и записи, которые тогда поступали в Беларусь из Москвы, Питера, записи из квартирников, которые проводились в этих городах, были довольно редкие и пересылались друзьям, знакомым. И многие устраивали маленькие прослушивания, хотя, в основном, это были прослушивания индивидуальные.

Внешний вид столичной молодежи 80-х - отдельная песня. В экспозиции представлены американские джинсы 1983 года. Женский вариант – джинсовый костюм одной из минских модниц.

Аудиоаппаратура – ключевой элемент квартирника. Ведь многие записи были представлены на пленочных носителях. Здесь же и знаменитый бобинник. Именно на него записывались первые песни Владимира Высоцкого, а позже тиражировались среди фанатов.

Один из уникальных экспонатов - обложка пластинки первой минской рок-группы «Сузор’е». Этот коллектив был создан в 1977 году и сразу же заявил о себе на Рижском рок-фестивале. Они предложили молодежи музыку, которая сильно отличалась от устоявшихся стереотипов.

Андрей Леневич, младший научный сотрудник Дома-музея І съезда РСДРП:

Журналы, которые здесь представлены - это журналы 87-88 года. Одни из них – «Беларусь» и «Крыница», в которых начинают появляться статьи о зарубежных рок-исполнителях, о советских рокерах, а также можно было найти вложенные записи отдельных песен.

Тут же и альбом «Битлз», выпущенный в Болгарии в конце 1970-х. Для ценителей он был довольно дорог и недосягаем. Для того чтобы его приобрести, нужно было как минимум выехать в соседнюю страну.

Советская фототехника в те времена стоила безумных денег и могла быть эквивалентна альбому «Битлз». В конце 80-х наступает золотая пора для меломанов. В продажу, наконец, поступают виниловые диски зарубежных исполнителей. «Ролинг Стоунз», «Пинк Флойд» и «Лед Зеппелин» можно было приобрести без особых проблем, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.