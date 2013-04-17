В Вилейском районе всех желающих учили искусству традиционной белорусской писанки

Новости Беларуси. Искусству традиционной белорусской писанки учили всех желающих на специальном семинаре в Вилейском районе. Мастер-класс по росписи яиц для клубных работников и руководителей кружков со всей области провели преподаватели Белорусской академии искусств.

По словам ученых, традиционная белорусская писанка - один из древнейших видов искусства. Сейчас время возрождать традиции. Поэтому накануне Пасхи во всех районах Минщины проведут неделю белорусской писанки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.