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Дни культуры Санкт-Петербурга открываются сегодня в Беларуси

15 апреля 2013 08:02
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Новости Беларуси. В рамках Дней культуры Санкт-Петербурга, которые стартуют сегодня, на сцене Белгосфилармонии концерт Государственного академического русского оркестра имени Андреева. В этот же день в Национальном художественном музее откроется выставка «Художественный Петербург», которая познакомит с ведущими тенденциями развития современного декоративно-прикладного искусства северной столицы.

Запланирована также обширная деловая программа. Петербургских и белорусские предприниматели обсудят развитие сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Беларусь-Россия

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