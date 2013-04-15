Дни культуры Санкт-Петербурга открываются сегодня в Беларуси

Новости Беларуси. В рамках Дней культуры Санкт-Петербурга, которые стартуют сегодня, на сцене Белгосфилармонии концерт Государственного академического русского оркестра имени Андреева. В этот же день в Национальном художественном музее откроется выставка «Художественный Петербург», которая познакомит с ведущими тенденциями развития современного декоративно-прикладного искусства северной столицы.

Запланирована также обширная деловая программа. Петербургских и белорусские предприниматели обсудят развитие сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.