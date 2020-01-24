Как Шагал приезжал в СССР и почему не побывал в Витебске: «В 85 лет для него бы это был большой шок»

О судьбе Марка Шагала рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». В том числе, почему его не пускали в Советский Союз.

Ирина Воронова, директор Музея Марка Шагала:

Вот эта политика о невозвращенцах, то есть это человек, который предал родину, оставил, эмигрировал. Это одна из весомых причин, почему он был вычеркнут из истории.

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