Как Шагал приезжал в СССР и почему не побывал в Витебске: «В 85 лет для него бы это был большой шок»

О судьбе Марка Шагала рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». В том числе, почему его не пускали в Советский Союз.
Ирина Воронова, директор Музея Марка Шагала:
Вот эта политика о невозвращенцах, то есть это человек, который предал родину, оставил, эмигрировал. Это одна из весомых причин, почему он был вычеркнут из истории.
«Евреи! Ещё и летают! И Вы хотите, чтобы я это показал Никите Сергеевичу?!» Как помощник Хрущёва помешал Шагалу приехать в СССР
Вернуться в СССР Марк Шагал смог только спустя полвека. В 1973 году его все-таки приглашают в Советский Союз – визу выдает лично министр культуры Екатерина Фурцева. Художник посетил Москву и Ленинград.
Аркадий Шульман, главный редактор историко-публицистического журнала:
Шагалу, который прекрасно говорил по-русски, приставили переводчиков. Ну, вы догадываетесь, откуда были переводчики. Переводчики даже присутствовали, когда он был со своей сестрой.
Но в Витебск Марк Шагал так и попал. По одной из версий – график интуриста был согласован на самом высоком уровне. По другой – вторая жена Валентина Бродская переживала, что путешествие в столь почтенном возрасте – а Шагалу было за 80 – будет утомительным для художника. Но многие уверены, причина была в другом.
Тамара Карандашева, искусствовед, эксперт Комитета Марка Шагала:
В 85 лет приехать в город, в котором практически не осталось от старого Витебска, не осталось даже могил – для него бы это был большой шок.
Елена Ге, старший научный сотрудник Музея Марка Шагала:
Существует даже его интервью, записанное на видео, французскому телевидению уже после визита в Советский Союз, где Марк Шагал говорит: «Вы знаете, я не мог уже, будучи таким пожилым человеком, не такого уж хорошего здоровья, приехать в Витебск, где уже не сохранились могилы моих родителей».
Старое еврейское кладбище, которые не раз изображал Марк Шагал на картинах, исчезло с лица Земли.
Виктор Борисенков, фотограф, краевед:
«Мое сердце сжимается, когда мне приснится моя матушка или когда я вспомню, что нынче день её смерти». Так Марк Шагал написал о своей матери. Не менее трогательные слова и об отце он написал в своей книжке воспоминаний. Мы сейчас стоим как раз на том месте, где было еврейское кладбище. Я думаю, что Марк Шагал не приехал в Витебск, уже будучи во Франции, по той причине, что он знал – могилы его родителей уже не существует. Это кладбище было уничтожено после войны, в 50-е – начало 60-х годов. И сейчас на этом месте пустырь.