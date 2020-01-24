«За полторы минуты заинтересовать любого человека прочитать книгу». Необычный конкурс буктрейлеров пройдёт в Беларуси

Юлия Зинкевич, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»: Буктрейлер – это небольшой видеоролик о книге, чтобы за полторы минуты заинтересовать любого человека, взять в руки живую книгу и прочитать ее. Этот проект пришел от самой молодежи.

Первый этап – это будут книги, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он уже стартует в понедельник. В апреле мы уже подведем первые итоги. Этот трейлер создать не очень легко – это несколько этапов. Во-первых, это надо выбрать книгу. Конечно, надо выделить главное, а это полторы минуты нужно донести, чтобы вот посмотрел буктрейлер и пошел в библиотеку или в книжный магазин, и купил эту книгу.

Потом – написать сценарий. Конечно, это могут быть разные работы. Это, может быть, написан сценарий с нуля, это, может быть, на основе видеофильмов, которые есть, это могут быть стихи, рисунки, т. е. форма различная. Далее – создать команду и это все снять, оставить в этом интригу.

Буктрейлер создает такую нотку недосказанности, ты его смотришь, он заканчивается и ты понимаешь, что я дальше могу узнать, только когда возьму книгу и прочитаю ее. У нас конкурс называется «Книга с экрана», поэтому главные хештеги – это будут «книга с экрана» и «год малой родины».

Какие есть требования к результату? На что будете обращать внимание?

Владимир Андриевич, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь:

Главное, чтобы молодежь проявила творчество, свой особенный подход, как они видят книгу, как они почувствовали автора, тему книги. Мы, конечно, с удовольствие поддержали идею БРСМ проведения такого конкурса, потому что это, безусловно, популяризация книги. Самое важное и главное – популяризация книги среди молодежи, которая, как мы знаем, сегодня больше находится в Интернете и в смартфонах. Мы хотим привлечь молодежь до чтения и сделать для самого себя короткую библиотечку. Конкурс будет посвящен 75-летию Победы и Году малой родины – это основные актуальные темы, которые будут жить. И, безусловно, выявить такие основные посылы в книге, которые будут изображать эту тему, тем самым мы вовлекаем молодежь до познания своей страны для того, чтобы знали и свою историю, и свои традиции, и участвовали. Сейчас молодежь очень активная.