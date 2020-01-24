По 200-летней технологии. В Старом замке в Гродно реконструируют купол

Новости Беларуси. В Гродно продолжается реконструкция королевского Старого замка. Мастера обшивают 8-метровый купол медью по технологии, которой уже больше 200 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Работают исключительно в ручную, так, как строили наши предки. Материал используют специальный – это кровельная медь, которая покрыта тончайшим слоем олова. Таким образом, верхний слой со временем немного окислится и приобретёт тёмно-серый цвет, характерный для архитектуры времён короля Речи Посполитой Стефана Батория.

На обшивку только одной грани купола уходит 220 килограммов меди. В итоге готовая конструкция будет весить около 8-ми тонн. Половина работы уже позади. Обшивку планируют завершить к февралю. Тогда купол установят на въездной башне замка.

Святослав Бурмейстер, мастер по кровельным и реставрационным работам:

Чем интересна эта именно технология – тем, что здесь используется двойной горизонтальный и вертикальный фалец. Это редкий вариант для полной герметизации этого купола. Если купол полностью собрать, его перевернуть, налить воды, то вода будет в нём стоять, она не выльется.