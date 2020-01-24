Прямой эфир

По 200-летней технологии. В Старом замке в Гродно реконструируют купол

24 января 2020 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гродно продолжается реконструкция королевского Старого замка. Мастера обшивают 8-метровый купол медью по технологии, которой уже больше 200 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По 200-летней технологии. В Старом замке в Гродно реконструируют купол-1



Работают исключительно в ручную, так, как строили наши предки. Материал используют специальный – это кровельная медь, которая покрыта тончайшим слоем олова. Таким образом, верхний слой со временем немного окислится и приобретёт тёмно-серый цвет, характерный для архитектуры времён короля Речи Посполитой Стефана Батория.

По 200-летней технологии. В Старом замке в Гродно реконструируют купол-3

На обшивку только одной грани купола уходит 220 килограммов меди. В итоге готовая конструкция будет весить около 8-ми тонн. Половина работы уже позади. Обшивку планируют завершить к февралю. Тогда купол установят на въездной башне замка.  

По 200-летней технологии. В Старом замке в Гродно реконструируют купол-6

Святослав Бурмейстер, мастер по кровельным и реставрационным работам:
Чем интересна эта именно технология – тем, что здесь используется двойной горизонтальный и вертикальный фалец. Это редкий вариант для полной герметизации этого купола. Если купол полностью собрать, его перевернуть, налить воды, то вода будет в нём стоять, она не выльется. 

По 200-летней технологии. В Старом замке в Гродно реконструируют купол-9



Бригада Святослава Бурмейстера работала на многих культовых объектах страны, например, к 1000-летию Бреста изготавливали купол для храма Рождества Христова. С понедельника мастера параллельно возьмутся ещё за один объект – это реконструкция колокольни Свято-Успенского Жировичского монастыря, который готовится отпраздновать 500-летие обители и 550-летие обретения Чудотворной иконы Жировичской Божией Матери.

# Замки Беларуси # Культура # Святослав Бурмейстер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ставка на экшен и сюрпризы. Чем порадует программа XXVII Минской международной книжной выставки
23 января 2020 19:43

Ставка на экшен и сюрпризы. Чем порадует программа XXVII Минской международной книжной выставки

«У літаратуры вельмі шмат непрадказальнага». Что читают белорусы
23 января 2020 09:57

«У літаратуры вельмі шмат непрадказальнага». Что читают белорусы

В Минске подвели итоги конкурса «Искусство книги»
23 января 2020 07:48

В Минске подвели итоги конкурса «Искусство книги»