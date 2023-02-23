Как сделать оберег из соломы? Посмотрите, как сохраняют традиции плетения в белорусской деревне

Новости Беларуси. Слуцк – культурная столица Беларуси-2023. В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, какие архитектурные объекты можно увидеть в городе, чем мастера планируют удивлять и что появится нового в рамках празднования. А еще увидим гордость белорусского декоративно-прикладного искусства – слуцкие пояса, узнаем особенности соломоплетения. Поприсутствуем на творческих репетициях и поучаствуем в мастер-классах.

Соломка. Истоки ремесла заложены в древности. Это увлечение до сих пор востребовано. Из такого подручного материала можно изготавливать головные уборы, элементы интерьера и даже украшения. Сейчас белорусское мастерство соломоплетения – в списке ЮНЕСКО. Попробуем на себе, насколько сложно обучиться.

Наталья Горбацевич, мастер Квасыничского центра ремесел Слуцкого районного центра народного творчества:

Мы находимся на занятии по аппликации соломкой. Но мы здесь занимаемся не только аппликацией. Делаем паучки из соломки, плетем, делаем изделия из различных материалов. У нас обширный круг работы, но в данный момент дети занимаются изготовлением деталей паучков. Маленький паучок делается из пяти деталей. Попробуем сделать детальку паучка. Для этого берем ниточку. Нам понадобится 12 соломинок одинаковой длины, толщины. Для начала берем четыре основные и нанизываем на иголку с ниткой.

Влада Родовская, корреспондент:

А сколько таких занятий проходит в неделю и сколько деток занимаются непосредственно у вас? Наталья Горбацевич:

У меня занятия проходят раз в неделю. У нас есмь детей в кружке. В этом году у меня все мальчишки, 2-4 класс.

– Обычно кажется, что такими делами девочки занимаются.

– По-разному. В каждой мастерской своя специфика работы. Где-то больше девочкам нравится – шить, лепить. Так получилось, что мальчики в этом году захотели походить на соломку.