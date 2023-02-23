Как сделать оберег из соломы? Посмотрите, как сохраняют традиции плетения в белорусской деревне
Новости Беларуси. Слуцк – культурная столица Беларуси-2023. В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, какие архитектурные объекты можно увидеть в городе, чем мастера планируют удивлять и что появится нового в рамках празднования. А еще увидим гордость белорусского декоративно-прикладного искусства – слуцкие пояса, узнаем особенности соломоплетения. Поприсутствуем на творческих репетициях и поучаствуем в мастер-классах.
Соломка. Истоки ремесла заложены в древности. Это увлечение до сих пор востребовано. Из такого подручного материала можно изготавливать головные уборы, элементы интерьера и даже украшения. Сейчас белорусское мастерство соломоплетения – в списке ЮНЕСКО. Попробуем на себе, насколько сложно обучиться.
Наталья Горбацевич, мастер Квасыничского центра ремесел Слуцкого районного центра народного творчества:
Мы находимся на занятии по аппликации соломкой. Но мы здесь занимаемся не только аппликацией. Делаем паучки из соломки, плетем, делаем изделия из различных материалов. У нас обширный круг работы, но в данный момент дети занимаются изготовлением деталей паучков. Маленький паучок делается из пяти деталей.
Попробуем сделать детальку паучка. Для этого берем ниточку. Нам понадобится 12 соломинок одинаковой длины, толщины.
Для начала берем четыре основные и нанизываем на иголку с ниткой.
Влада Родовская, корреспондент:
А сколько таких занятий проходит в неделю и сколько деток занимаются непосредственно у вас?
Наталья Горбацевич:
У меня занятия проходят раз в неделю. У нас есмь детей в кружке. В этом году у меня все мальчишки, 2-4 класс.
– Обычно кажется, что такими делами девочки занимаются.
– По-разному. В каждой мастерской своя специфика работы. Где-то больше девочкам нравится – шить, лепить. Так получилось, что мальчики в этом году захотели походить на соломку.
– Что дальше делаем?
– Теперь оставляем небольшой хвостик. И все четыре соломинки вот сюда. Когда к нам приходят дети, я всегда спрашиваю: умеем вязать узелочки?
– Умеем.
– Делаем квадратик.
Дети обучаются делать из соломки фактически все! Сегодня по расписанию паук, и он неспроста. Ранее такие подвесные конструкции были украшением любого дома. Но главная их функция – оберег. Считалось, что они могут охранять дом и забирать всю негативную энергию. Якобы в паутине запутывается нечистая сила. Ежегодно старый паук сжигался и плелся новый.
Влада Родовская:
А где вы обучились этому мастерству?
Наталья Горбацевич:
Вообще я закончила Бобруйское художественное училище декоративно-прикладного искусства, специальность – роспись по дереву и инкрустация соломкой. Работая в Центре ремесел, где-то в книжке посмотрела, что можно делать из соломки пауков.
– Вот у нас получилась четырехконечная звезда. Затем мы берем противоположные треугольнички и связываем между собой с одной и другой стороны двумя узелками. Теперь два треугольничка с другой стороны тоже связываем между собой.
– То есть, собирая такие конструкции, мы получаем такую замечательную композицию?
– Из пяти таких соломенных деталек получается такой паучок.
– А как детки? Делают и оставляют или дарят родным?
– Дети всегда хотят забрать свои изделия с собой. Но у нас есть условие. То, кто хорошо работает, слушается, выполняет все задания, тот раз в четверти, на праздник забирает с собой работы. На лето отдаем, когда заканчивается учебный процесс.
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