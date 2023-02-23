Если случчанин хочет мастерить, он идёт в Центр ремёсел. Вот чему там могут научить

Новости Беларуси. Слуцк – культурная столица Беларуси-2023. В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, какие архитектурные объекты можно увидеть в городе, чем мастера планируют удивлять и что появится нового в рамках празднования. А еще увидим гордость белорусского декоративно-прикладного искусства – слуцкие пояса, узнаем особенности соломоплетения. Поприсутствуем на творческих репетициях и поучаствуем в мастер-классах. Квасыничский центр ремесел Слуцкого районного центра народного творчества – место притяжения многих, кто хочет мастерить своими руками. Создавать маленькие шедевры, пропитанные творчеством.

Влада Родовская, корреспондент:

Это творческая кузница. Здесь, независимо от поры года или дня недели, постоянно кипит работа, причем абсолютно разная. Это и ткачество, и лепка, и вышивка. В Центре ремесел можно найти хобби по душе. «У нас целые династии». Вот как в Слуцке собрали несколько народных ансамблей – подробности. Здесь хранят наследие Слуцкого края и бережно передают их следующим поколениям. На этом у центра акцент. Влада Родовская:

Расскажите, пожалуйста, про ваш центр. Чем он занимается и что из себя представляет?

Наталья Матусевич, заведующая Квасыничского центра ремесел Слуцкого районного центра народного творчества:

Наш Центр ремесел был создан как учреждение культуры нового типа решением Слуцкого райисполкома. Основная цель, с которой создавался Центр ремесел, – это возрождение и развитие народных промыслов и ремесел. Это его основная задача и цель. Здесь семь мастерских, работают семь мастеров, которые развивают такие направления промыслов, как соломоплетение, аппликация-инкрустация соломкой, ткачество, плетение поясов, изготовление белорусской куклы и мелкая пластика из глины.

– Как научить ребенка ремеслу? Я думаю, что в этом есть какие-то секреты. Может, нужны правильные подходы?

– Подходы, конечно, есть. Наши мастера стараются все занятия проводить в игровой форме, чтобы детям было интересно.

– Насколько уделяется внимание патриотическому воспитанию?

– Сейчас патриотическое воспитание – одно из основных наших направлений. Мы работаем с детьми, которые находятся в социально опасном положении. Мы им обязательно рассказываем, когда День флага, День Конституции, вообще про нашу Беларусь рассказываем, викторины проводим, конкурс рисунков.

– В этом году Слуцк стал культурной столицей. Что это значит для вас, для Центра, для людей, которые культуру представляют постоянно, ежедневно? Что для вас этот титул?

– Это все-таки и наша частичка, заслуга в этом, что Слуцк стал культурной столицей. У нас очень развито соломоплетение, три мастера работают именно с соломкой. Лепка, ткачество, соломка. Чтобы увлечь детей, нужен особый подход, поэтому мастера постоянно придумывают для юного поколения интересные занятия.

Наталья Матусевич:

Наш театр «Батлейка» – это одно из направлений работы с детьми, чтобы им было интересно. А даже патриотическое воспитание мы проводим через театрализованное представление, как будто проводят герои. Ставим сказки для самых маленьких. Недавно ставили сказку «Колобок», есть у нас про борьбу с алкоголизмом. Было представление про пьяного бычка. Дети более интересно воспринимают эту информацию через театрализованное представление.

– Сейчас молодежь больше в телефонах, компьютерах. А театр?

– Детям нравится. Даже такие, кажется, неинтересные темы, как пожарная безопасность или безопасное поведение на воде. Когда проводится в игровой форме, детям очень интересно. Они с интересом отвечают на вопросы. Сейчас же основное направление у работников культуры – подготовка к праздничным мероприятиям. В Квасыничах уже создают тематические сувенирные изделия.

Елена Листопад, мастер Квасыничского центра ремесел Слуцкого районного центра народного творчества:

В Беларуси славятся наши буслы. Решила сделать такие сувенирчики – соломенных буслов.

Наталья Матусевич:

Наши мастера вдохновились, захотели сделать какие-то интересные сувениры, чтобы понравились и не встречались у других мастеров. Одним из таких сувениров наши мастера начали делать таких куколок на карандаше. Карандаш подписан «Слуцк – культурная столица Беларуси», чтобы каждый мог на память сохранить себе такой сувенир. И на нем такая маленькая куколка. Также мы делаем вот такие интересные сувенирчики – цветочки из соломки. Тоже подписано «Слуцк – культурная столица Беларуси». Такие цветочки можно поставить на стол, чтобы всегда было интересно понаблюдать. Легендарные шелковые пояса и Анастасия Слуцкая. Чем еще славится город – культурная столица Беларуси-2023? Читайте далее.