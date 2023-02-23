«У нас целые династии». Вот как в Слуцке собрали несколько народных ансамблей

Новости Беларуси. Слуцк – культурная столица Беларуси-2023. В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, какие архитектурные объекты можно увидеть в городе, чем мастера планируют удивлять и что появится нового в рамках празднования. А еще увидим гордость белорусского декоративно-прикладного искусства – слуцкие пояса, узнаем особенности соломоплетения. Поприсутствуем на творческих репетициях и поучаствуем в мастер-классах. Не только исторические памятники делают Слуцк незабываемым. Главное – люди. Здесь проживает талантливый народ, который своим ежедневным трудом делает свою малую родину все краше и краше.

Предлагаем окунуться в самую настоящую творческую атмосферу. Это Козловичский народный хор. Музыкальная гордость края. Коллективу почти 90 лет, появился он случайно. Молодой деревенский учитель собрал возле себя особое комьюнити – местных голосистых любителей песни. Стали развиваться, расширяли репертуар, колесили с гастролями по округе и получили всеобщее признание. Сейчас коллектив – своеобразная визитка центрального региона.

Светлана Расич, руководитель Козловичского народного хора:

Здесь, как правило, все в династиях. Практически все Козловичи перепели в этом хоре. Родители, дедушки, бабушки привели своих детей. У нас целые династии в коллективе, семьями приходят, поют. Муж и жена, невесток приводят. Можно сказать, это большая семья. Несмотря на то, что у всех свои семьи, дела, работа, каждый четверг коллектив собирается на репетиции. Смеются, для них это святой день. Раиса Ивановна Колядко попала в коллектив по распределению в 1976 году. Признается, без хора свою жизнь уже не представляет.

Раиса Колядко, участница Козловичского народного хора:

Я предана душой и телом этому коллективу, потому что это моя жизнь, моя радость, это мое очень красивое существование, красочное, певучее, где можно отдохнуть. Именно этот коллектив, в котором человек отдыхает. Слава богу, что есть хор, что есть Беларусь. Покуда будет жить Беларусь, будут жить белорусские песни и будет жить наш Козловичский народный хор. А участники сами подтверждают реальность теории о преемственности поколений. Оксана Костюкевич вышла замуж за козловичского парня. Свекровь и подтянула ее в коллектив.

Оксана Костюкевич, участница Козловичского народного хора:

Она предложила мне прийти и посмотреть, как все происходит. Предложила петь. Я пришла и была очень удивлена. Мне так понравилось. Это просто душа. Я попала в такую атмосферу приятную. И я думаю, что отсюда будет сложно вырваться. У меня детки поющие. Я планирую даже своих детей сюда.

А настоящими ценителями белорусского народного творчества можно назвать фольклорный ансамбль «Ячаўскія вячоркі». В 1992 году заслуженно получил звание народного. Коллектив завсегдатай на концертах.

Татьяна Ефремова, руководитель народного фольклорного ансамбля «Ячаўскія вячоркі»:

Восстанавливаем именно те обряды, которые были в нашей местности. Мы их сохраняем, оберегаем, показываем, чтобы наши дети тоже учились и смотрели.

Галина Кириленко, участница народного фольклорного ансамбля «Ячаўскія вячоркі»:

Хочется рассказать, какой у нас певучий народ, с какой любовью относится к песням. Конечно, для нас большое дело. Пал жребий на Слуцк, что город стал культурной столицей. Татьяна Ефремова:

Мы всегда выступаем с ощущением, что это для людей, что мы стоим на большой сцене. Неважно, где, всегда мы стараемся отдать свое творчество, свою песню, свою душу с песней людям, где бы ни находились и для кого бы мы ни пели.

Веселая музыка привели нас в соседний зал на репетицию народного ансамбля песни «Светач» Весейского сельского дома культуры. Заводные танцы под белорусские песни. Как же здесь не пуститься в пляс? И это несмотря на то, что хор по составу разный. Здесь и работники сельского хозяйства, медицины и торговли. Однако объединяет одно – музыка. Репертуар у коллектива такой же богатый, как и они сами. Но в этом и есть изюминка. Легендарные шелковые пояса и Анастасия Слуцкая. Чем еще славится город – культурная столица Беларуси-2023? Читайте далее.