«У нас целые династии». Вот как в Слуцке собрали несколько народных ансамблей
Новости Беларуси. Слуцк – культурная столица Беларуси-2023. В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, какие архитектурные объекты можно увидеть в городе, чем мастера планируют удивлять и что появится нового в рамках празднования. А еще увидим гордость белорусского декоративно-прикладного искусства – слуцкие пояса, узнаем особенности соломоплетения. Поприсутствуем на творческих репетициях и поучаствуем в мастер-классах.
Не только исторические памятники делают Слуцк незабываемым. Главное – люди. Здесь проживает талантливый народ, который своим ежедневным трудом делает свою малую родину все краше и краше.
Предлагаем окунуться в самую настоящую творческую атмосферу. Это Козловичский народный хор. Музыкальная гордость края. Коллективу почти 90 лет, появился он случайно. Молодой деревенский учитель собрал возле себя особое комьюнити – местных голосистых любителей песни. Стали развиваться, расширяли репертуар, колесили с гастролями по округе и получили всеобщее признание. Сейчас коллектив – своеобразная визитка центрального региона.
Светлана Расич, руководитель Козловичского народного хора:
Здесь, как правило, все в династиях. Практически все Козловичи перепели в этом хоре. Родители, дедушки, бабушки привели своих детей. У нас целые династии в коллективе, семьями приходят, поют. Муж и жена, невесток приводят. Можно сказать, это большая семья.
Несмотря на то, что у всех свои семьи, дела, работа, каждый четверг коллектив собирается на репетиции. Смеются, для них это святой день. Раиса Ивановна Колядко попала в коллектив по распределению в 1976 году. Признается, без хора свою жизнь уже не представляет.
Раиса Колядко, участница Козловичского народного хора:
Я предана душой и телом этому коллективу, потому что это моя жизнь, моя радость, это мое очень красивое существование, красочное, певучее, где можно отдохнуть. Именно этот коллектив, в котором человек отдыхает. Слава богу, что есть хор, что есть Беларусь. Покуда будет жить Беларусь, будут жить белорусские песни и будет жить наш Козловичский народный хор.
А участники сами подтверждают реальность теории о преемственности поколений. Оксана Костюкевич вышла замуж за козловичского парня. Свекровь и подтянула ее в коллектив.
Оксана Костюкевич, участница Козловичского народного хора:
Она предложила мне прийти и посмотреть, как все происходит. Предложила петь. Я пришла и была очень удивлена. Мне так понравилось. Это просто душа. Я попала в такую атмосферу приятную. И я думаю, что отсюда будет сложно вырваться. У меня детки поющие. Я планирую даже своих детей сюда.
А настоящими ценителями белорусского народного творчества можно назвать фольклорный ансамбль «Ячаўскія вячоркі». В 1992 году заслуженно получил звание народного. Коллектив завсегдатай на концертах.
Татьяна Ефремова, руководитель народного фольклорного ансамбля «Ячаўскія вячоркі»:
Восстанавливаем именно те обряды, которые были в нашей местности. Мы их сохраняем, оберегаем, показываем, чтобы наши дети тоже учились и смотрели.
Галина Кириленко, участница народного фольклорного ансамбля «Ячаўскія вячоркі»:
Хочется рассказать, какой у нас певучий народ, с какой любовью относится к песням. Конечно, для нас большое дело. Пал жребий на Слуцк, что город стал культурной столицей.
Татьяна Ефремова:
Мы всегда выступаем с ощущением, что это для людей, что мы стоим на большой сцене. Неважно, где, всегда мы стараемся отдать свое творчество, свою песню, свою душу с песней людям, где бы ни находились и для кого бы мы ни пели.
Веселая музыка привели нас в соседний зал на репетицию народного ансамбля песни «Светач» Весейского сельского дома культуры. Заводные танцы под белорусские песни. Как же здесь не пуститься в пляс? И это несмотря на то, что хор по составу разный. Здесь и работники сельского хозяйства, медицины и торговли. Однако объединяет одно – музыка. Репертуар у коллектива такой же богатый, как и они сами. Но в этом и есть изюминка.
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Дмитрий Рыбак, руководитель народного ансамбля народной песни «Светач» Весейского сельского дома культуры:
Наш коллектив совсем молодой. Буквально год назад, символично 1 апреля мы подтвердили звание народного. До этого на базе Дома культуры был народный хор. Но в связи с тем, что произошла реформа, решили сделать ансамбль. Пришлось с нуля собрать людей. Все люди новые. Собрался спонтанно. Сразу практически не было людей. Я очень переживал, волновался. А потом как-то один человек, второй, сарафанное радио. Какие-то выступления у нас были совсем маленьким составом, во время концертов люди приходили. Мы прослушивали, брали в свой коллектив. И уже у нас костяк, 8 девушек, 6 парней. Я считаю, что для ансамбля вполне себе нормальный состав, а самое главное – стабильный.
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