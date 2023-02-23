Легендарные шёлковые пояса и Анастасия Слуцкая. Чем ещё славится город – культурная столица Беларуси-2023?

Новости Беларуси. Слуцк – культурная столица Беларуси-2023. В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, какие архитектурные объекты можно увидеть в городе, чем мастера планируют удивлять и что появится нового в рамках празднования. А еще увидим гордость белорусского декоративно-прикладного искусства – слуцкие пояса, узнаем особенности соломоплетения. Поприсутствуем на творческих репетициях и поучаствуем в мастер-классах.

Влада Родовская, корреспондент:

Почетное звание культурной столицы в этом году принадлежит Слуцку. Красивый, современный, с богатой историей. Визитной карточкой города являются слуцкие пояса, а горожане трепетно и бережно хранят традиции. Здесь работают многочисленные творческие коллективы и талантливые мастера. Кем по праву гордится Слуцк и чем собирается удивлять культурная столица?

Слуцк – один из древнейших и красивейших уголков страны. Интересные памятники архитектуры и необычайная атмосфера. Город из легендарной «Повести временных лет» недавно перешагнул свои десять столетий. Название городу, расположенному в 100 километрах от Минска, дала река Случь. Сейчас она заметно обмелела, но до сих пор придает определенный шарм.