Легендарные шёлковые пояса и Анастасия Слуцкая. Чем ещё славится город – культурная столица Беларуси-2023?
Новости Беларуси. Слуцк – культурная столица Беларуси-2023. В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, какие архитектурные объекты можно увидеть в городе, чем мастера планируют удивлять и что появится нового в рамках празднования. А еще увидим гордость белорусского декоративно-прикладного искусства – слуцкие пояса, узнаем особенности соломоплетения. Поприсутствуем на творческих репетициях и поучаствуем в мастер-классах.
Влада Родовская, корреспондент:
Почетное звание культурной столицы в этом году принадлежит Слуцку. Красивый, современный, с богатой историей. Визитной карточкой города являются слуцкие пояса, а горожане трепетно и бережно хранят традиции. Здесь работают многочисленные творческие коллективы и талантливые мастера. Кем по праву гордится Слуцк и чем собирается удивлять культурная столица?
Слуцк – один из древнейших и красивейших уголков страны. Интересные памятники архитектуры и необычайная атмосфера. Город из легендарной «Повести временных лет» недавно перешагнул свои десять столетий. Название городу, расположенному в 100 километрах от Минска, дала река Случь. Сейчас она заметно обмелела, но до сих пор придает определенный шарм.
На почетный титул быть культурной столицей претендовали несколько городов – Барановичи, Мозырь, Свислочь, Белыничи и Щучин. Но Слуцк не оставил своим конкурентам ни одного шанса. И на это есть причины – Случчина может гордиться своим огромным количеством брендов, историческими памятниками и местными традициями. Уникальность города подтверждается: старейшая городская гимназия – 1617 года постройки. И сейчас здесь точно так же звенит школьный звонок. А шелковые пояса известны на весь мир. Есть и свои визитки-скульптуры.
«У нас целые династии». Вот как в Слуцке собрали несколько народных ансамблей – подробности.
Влада Родовская:
Анастасия Слуцкая – тоже бренд региона. В честь нее здесь установлено два памятника. Например, около ЗАГСа расположилась четырехметровая скульптура, состоящая из камня и бронзы.
Только вот эта юбка весит пять тонн. Постамент – все шесть. Жители Слуцка и по сей день гордятся мужеством своей героини. Интересный факт – в истории не сохранилось ни одного портрета, который бы олицетворял настоящий образ Анастасии. Авторы изучали литературу, поднимали архивы, чтобы собирательно воссоздать образ княгини. Сейчас же это молодая женщина, отважно держащая в своих руках длинный меч. Она стоит на защите своих земель. Анастасию Слуцкую олицетворяют не только памятники. О ее судьбе и жизни снимали исторические драмы, ставили постановки.
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