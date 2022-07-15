Как праздновали Купалье наши предки и во что верили в этот день?

Новости Беларуси. В этот день деревья передвигаются с места на место, животные разговаривают между собой, а в реках можно увидеть русалок, которые плавают в кристально чистой воде. Этот день овеян таким множеством легенд и преданий, как ни один другой в году, и никто не может поручиться, что из них правда, а что – выдумка. Этот день – праздник Ивана Купалы, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Купалье – один из самых древних праздников. Наши предки отмечали его в день летнего солнцестояния. Само слово «купалье» означает яркое, светлое, горячее. Все эти определения раньше относили к солнцу. В купальскую ночь люди благодарили огонь, воду и землю. Это праздник очищения.

Все знают, что в Купальскую ночь распускается самый волшебный цветок. Если его найти, научишься понимать язык птиц и зверей, а еще увидишь все сокровища, спрятанные в земле. Найти этот цветок непросто, ведь распускается он в самую короткую ночь года. Поиски волшебного растения начались еще в стародавние времена, когда праздник только зарождался.

Бабушка, а откуда появился праздник Купалье? Целебный чай. Показываем, как готовить отвар из трав, собранных в купальскую ночь. Подробнее здесь.

Светлана Кравченко, библиотекарь Колосовской сельской библиотеки:

Вельмі даўняе свята. У гэты час сонца ўжо паварочвалася на зіму. Такім чынам людзі дзякавалі сонейку за цяпло, спадзяваліся на тое, што яно будзе вельмі добрым. Людзі збіраліся на беразе рэчак, вадзілі карагоды, спявалі песні. Бабушка, а правда, что в Купальскую ночь вся нечистая сила вылазила из леса? Светлана Кравченко:

Безумоўна. Гэта тая ноч, калі адчыняюцца нябёсы. Таму ў гэтую ноч сапраўды можна сустрэць ведзьмакоў, русалак, вадзянога, лешага.