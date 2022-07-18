Целебный чай. Показываем, как готовить отвар из трав, собранных в Купальскую ночь
Новости Беларуси. В этот день деревья передвигаются с места на место, животные разговаривают между собой, а в реках можно увидеть русалок, которые плавают в кристально чистой воде. Этот день овеян таким множеством легенд и преданий, как ни один другой в году, и никто не может поручиться, что из них правда, а что – выдумка. Этот день – праздник Ивана Купалы, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
В Купальскую ночь можно было шагнуть из будущего в прошлое и обратно. Природа вокруг приобретала таинственность и делилась ею.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Говорят, что травы, собранные в Купальскую ночь, имеют особую силу. Поэтому собирать их нужно обязательно с добрыми мыслями и светлыми намерениями. А после готовить из этого букета по-настоящему целебный отвар.
Пока молодежь прыгала через костер, плела венки и играла в игры, старшие женщины отправлялись на поиски лекарственных трав. Чтобы они принесли максимум пользы, нужно было задобрить хозяина леса. Ему оставляли небольшие угощения и просили разрешения собрать целебный урожай. Леший чаще всего относился благосклонно и показывал самые потаенные уголки с целебными цветами. Некоторые из них можно было увидеть только в Купальскую ночь.
Наталья Чертович, заведующая Прошикским сельским клубом-библиотекой:
У нас на Крупщине есть легенда. Зацветает на Ивана Купала кветка купало. Она похожа на одуванчик. Но одуванчик сразу распускается желтым, а потом становится белым. А купало сразу становится пушистая. Ее срывают в 12 часов ночи, несут домой и вешают где-то над дверями. А утром поднимаются и смотрят на нее. Если цветок распустился, то в доме все будет хорошо, не будет больных. А если она завяла, не распустилась, то плохо будет.
Волшебными и не очень травами люди лечились весь оставшийся год, на них гадали. Каждое растение имело свои свойства, про которые хорошо знали.
Анастасия Кончиц:
Листья брусники, которые здесь лежат. Что ими лечили?
Наталья Чертович:
Почки. Ее собирают ранней весной либо же поздней осенью. Когда цветет и ягоды, ее не собирают.
Лариса Нечаева, заведующая Колодницким сельским клубом-библиотекой:
Подорожник всем известен. У него собирают листья и семена, когда цветет. Он и от простуды, и от кашля очень хорошо помогает.
Анастасия Кончиц:
В общем, не только на ранки клеить.
Наталья Чертович:
На ранки обязательно, когда свеженький.
Какие-то травы применяли только для целебных отваров, а какие-то исключительно для мазей. Важным было время сбора. Если из трав планировали делать чай, их заготавливали на растущую луну. Если мазь – на убывающую. И в каждой деревне существовали свои рецепты.
Анастасия Кончиц:
Можем прямо сейчас приготовить простой настой или целебный чай от простуды из тех трав, которые уже есть?
Наталья Чертович:
Свежие цветочки обрываем.
Анастасия Кончиц:
В чем ценность цветочков?
Наталья Чертович:
Именно цветочки целебные. Не листва.
Лариса Нечаева:
Там нектар. Пчелы очень любят липовый цвет
Наталья Чертович:
Сюда кипяток залить, пускай постоит немножко, и все, пить. Очень вкусный.
Лариса Нечаева:
А еще один отвар. Берем листик малины, можно сюда и мяты добавить. Тоже очень хорошо. Все это перетирается, заливается кипяточком и настаивается.
Травы долго не хранились. Им всегда находилось применение.
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