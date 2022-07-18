Целебный чай. Показываем, как готовить отвар из трав, собранных в Купальскую ночь

Новости Беларуси. В этот день деревья передвигаются с места на место, животные разговаривают между собой, а в реках можно увидеть русалок, которые плавают в кристально чистой воде. Этот день овеян таким множеством легенд и преданий, как ни один другой в году, и никто не может поручиться, что из них правда, а что – выдумка. Этот день – праздник Ивана Купалы, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В Купальскую ночь можно было шагнуть из будущего в прошлое и обратно. Природа вокруг приобретала таинственность и делилась ею.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Говорят, что травы, собранные в Купальскую ночь, имеют особую силу. Поэтому собирать их нужно обязательно с добрыми мыслями и светлыми намерениями. А после готовить из этого букета по-настоящему целебный отвар.

Пока молодежь прыгала через костер, плела венки и играла в игры, старшие женщины отправлялись на поиски лекарственных трав. Чтобы они принесли максимум пользы, нужно было задобрить хозяина леса. Ему оставляли небольшие угощения и просили разрешения собрать целебный урожай. Леший чаще всего относился благосклонно и показывал самые потаенные уголки с целебными цветами. Некоторые из них можно было увидеть только в Купальскую ночь.

Наталья Чертович, заведующая Прошикским сельским клубом-библиотекой:

У нас на Крупщине есть легенда. Зацветает на Ивана Купала кветка купало. Она похожа на одуванчик. Но одуванчик сразу распускается желтым, а потом становится белым. А купало сразу становится пушистая. Ее срывают в 12 часов ночи, несут домой и вешают где-то над дверями. А утром поднимаются и смотрят на нее. Если цветок распустился, то в доме все будет хорошо, не будет больных. А если она завяла, не распустилась, то плохо будет.

Волшебными и не очень травами люди лечились весь оставшийся год, на них гадали. Каждое растение имело свои свойства, про которые хорошо знали.

Анастасия Кончиц:

Листья брусники, которые здесь лежат. Что ими лечили? Наталья Чертович:

Почки. Ее собирают ранней весной либо же поздней осенью. Когда цветет и ягоды, ее не собирают.

Лариса Нечаева, заведующая Колодницким сельским клубом-библиотекой:

Подорожник всем известен. У него собирают листья и семена, когда цветет. Он и от простуды, и от кашля очень хорошо помогает. Анастасия Кончиц:

В общем, не только на ранки клеить. Наталья Чертович:

На ранки обязательно, когда свеженький.

Какие-то травы применяли только для целебных отваров, а какие-то исключительно для мазей. Важным было время сбора. Если из трав планировали делать чай, их заготавливали на растущую луну. Если мазь – на убывающую. И в каждой деревне существовали свои рецепты. Анастасия Кончиц:

Можем прямо сейчас приготовить простой настой или целебный чай от простуды из тех трав, которые уже есть? Наталья Чертович:

Свежие цветочки обрываем. Анастасия Кончиц:

В чем ценность цветочков?

Наталья Чертович:

Именно цветочки целебные. Не листва. Лариса Нечаева:

Там нектар. Пчелы очень любят липовый цвет Наталья Чертович:

Сюда кипяток залить, пускай постоит немножко, и все, пить. Очень вкусный.