Как отмечают 15-летие резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще
Новости Беларуси. Юбилей резиденции самого популярного белорусского волшебника отмечают в Беловежской пуще. Поместью Деда Мороза – 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу
Сегодняшний праздник начался с приезда «Сказочного поезда». После этого главный новогодний кудесник вместе с дочерьми – Стужей, Вьюгой и Метелицей, а также сказочными коллегами из других регионов – возглавили парад.
Во владения белорусского Деда Мороза приехали около 3000 гостей. Многие из туристов воспользовались безвизовым режимом. В пасмурную погоду их согревают наваристой ухой, горячими блинчиками и чаем на травах. В день рождения поместья на площади Елки появился первый в мире памятный знак Новому году.
Думаю, што гэта будзе вельмі-вельмі папулярная кропка тут, у маёнтку Дзеда Мароза. Вядома, кожны год штосці здесь з’яўляецца такое новае, цікавае. Маладзец Дед Мароз, ён такі не гультай.
Многие думают, что только мне сегодня 15 лет. Ну, пусть думают, я буду стараться соответствовать этому возрасту. Если получится, конечно!
По случаю юбилея в поместье Деда Мороза также состоялась ассамблея зимних волшебников. Праздничный марафон продолжается. Ближе к вечеру в Беловежской пуще зажгут первые в Беларуси новогодние огни.