Как отмечают 15-летие резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще

Новости Беларуси. Юбилей резиденции самого популярного белорусского волшебника отмечают в Беловежской пуще. Поместью Деда Мороза – 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Сегодняшний праздник начался с приезда «Сказочного поезда». После этого главный новогодний кудесник вместе с дочерьми – Стужей, Вьюгой и Метелицей, а также сказочными коллегами из других регионов – возглавили парад.