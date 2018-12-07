Прямой эфир

Выступила в роли монреальского «Форума» на съёмках фильма «Легенда № 17». Чем уникальна «Минск-Арена»

07 декабря 2018 08:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Главной спортивной площадке страны – 10 лет. Указ о строительстве многопрофильного культурно-спортивного комплекса Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в 2005 году, а спустя 4 года трибуны заполнили первые зрители.

Выступила в роли монреальского «Форума» на съёмках фильма «Легенда № 17». Чем уникальна «Минск-Арена»-1

Михаил Солтанов, главный инженер:
«Минск-Арена» – уникальная площадка. Если сравнивать с другой, то на арену входит больше людей. Все привыкли, что здесь самые хорошие классные шоу, что именно здесь будет комфортно.

Выступила в роли монреальского «Форума» на съёмках фильма «Легенда № 17». Чем уникальна «Минск-Арена»-4

Первым из трёх зданий комплекса заработал велодром. В июле 2009 года здесь прошёл чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке. Уникальное покрытие из массива сосны тогда опробовали более 400 спортсменов из 30 стран.

Выступила в роли монреальского «Форума» на съёмках фильма «Легенда № 17». Чем уникальна «Минск-Арена»-7

Роман Янушевич, директор СС «Велодром»:
К нам приезжали представители из Германии. Эти специалисты занимались монтажом треков в 2008 году, они обновили трек, нанесена новая разметка. Можно даже сказать, что Европейские игры к 10-летию «Минск-Арены» подарили обновлённый трек.

Выступила в роли монреальского «Форума» на съёмках фильма «Легенда № 17». Чем уникальна «Минск-Арена»-10

Ледовая площадка с 400-метровой беговой дорожкой, – пока единственная в стране, – выступает тренировочной базой для национальных и детских команд по кёрлингу, шорт-треку, конькобежному спорту, хоккею и фигурному катанию. Льдом с этого стадиона можно покрыть два футбольных поля.

Выступила в роли монреальского «Форума» на съёмках фильма «Легенда № 17». Чем уникальна «Минск-Арена»-13

Здесь же есть комната горного воздуха с тренажёрами для отдыха, ведь тренировки в таких условиях сравнимы с занятиями на высоте 4,5 тысяч метров над уровнем моря.

Выступила в роли монреальского «Форума» на съёмках фильма «Легенда № 17». Чем уникальна «Минск-Арена»-16

Марина Матвеенко, начальник отдела спортивно-массовой работы СС «Конькобежный стадион»:
Соревнования или мероприятия республиканского значения начали проводиться буквально с самого открытия. Если говорить про международные соревнования, то в ноябре 2012 года прошёл первый этап Кубка мира среди юниоров. С каждым годом международные соревнования у нас проходят всё больше и больше. Это этап Кубка мира по конькобежному спорту, по шорт-треку, чемпионат Европы по конькобежному спорту.

Выступила в роли монреальского «Форума» на съёмках фильма «Легенда № 17». Чем уникальна «Минск-Арена»-19

Аналогов этой арене по универсальности, сложности технического исполнения, оборудованию и оснащению в республике просто нет. Крышу главной ледовой арены поддерживают 48 стальных тросов. Эти металлические струны расположены по всему периметру потолка и находятся в постоянном натяжении. Конструкция контролируется специальными датчиками и способна выдержать нагрузку более чем 500 тонн.

Выступила в роли монреальского «Форума» на съёмках фильма «Легенда № 17». Чем уникальна «Минск-Арена»-22

 

На съёмках фильма «Легенда № 17» «Минск-Арена» выступила в роли знаменитого монреальского «Форума». И хоть основное предназначение ледовой площадки – проведение матчей по хоккею с шайбой, концерты здесь тоже не редкость. Под её сводами выступали Элтон Джон, Rammstein, знаменитый испанский тенор Хосе Каррерас, Робби Уильямс.

Выступила в роли монреальского «Форума» на съёмках фильма «Легенда № 17». Чем уникальна «Минск-Арена»-25

Юлия Часнойть, заместитель начальника управления по организации и проведению культурно-зрелищных мероприятий ГУ «МКСК «Минск-Арена»:
За ночь арена может превратиться в концертную площадку, всё это делается очень быстро. Благодаря накопленному опыту наших специалистов, мы можем провести концертное мероприятие любого уровня. Лёд накроется специальным термопокрытием, на его поверхность будет установлена сцена.

Выступила в роли монреальского «Форума» на съёмках фильма «Легенда № 17». Чем уникальна «Минск-Арена»-28

За 10 лет в Минск-Арене прошли 238 матчей континентальной хоккейной лиги, больше 20 чемпионатов и турниров разного уровня. И это только репетиция перед главным спортивным событием предстоящего года – II Европейскими играми.

Выступила в роли монреальского «Форума» на съёмках фильма «Легенда № 17». Чем уникальна «Минск-Арена»-31

# Минск-Арена # Культура # Михаил Солтанов # Роман Янушевич # Марина Матвеенко # Юлия Часнойть # Фотофакт # Достопримечательности Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебске на отборочных турах «Славянского базара–2019» зафиксировано рекордное количество участников
07 декабря 2018 07:02

В Витебске на отборочных турах «Славянского базара–2019» зафиксировано рекордное количество участников

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу
06 декабря 2018 18:15

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

«Волшебный зимний буккросинг». Национальный исторический музей принимает книги со сказками в дар в обмен на билет
06 декабря 2018 17:16

«Волшебный зимний буккросинг». Национальный исторический музей принимает книги со сказками в дар в обмен на билет