Выступила в роли монреальского «Форума» на съёмках фильма «Легенда № 17». Чем уникальна «Минск-Арена»

Главной спортивной площадке страны – 10 лет. Указ о строительстве многопрофильного культурно-спортивного комплекса Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в 2005 году, а спустя 4 года трибуны заполнили первые зрители.

Михаил Солтанов, главный инженер:

«Минск-Арена» – уникальная площадка. Если сравнивать с другой, то на арену входит больше людей. Все привыкли, что здесь самые хорошие классные шоу, что именно здесь будет комфортно.

Первым из трёх зданий комплекса заработал велодром. В июле 2009 года здесь прошёл чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке. Уникальное покрытие из массива сосны тогда опробовали более 400 спортсменов из 30 стран.

Роман Янушевич, директор СС «Велодром»:

К нам приезжали представители из Германии. Эти специалисты занимались монтажом треков в 2008 году, они обновили трек, нанесена новая разметка. Можно даже сказать, что Европейские игры к 10-летию «Минск-Арены» подарили обновлённый трек.

Ледовая площадка с 400-метровой беговой дорожкой, – пока единственная в стране, – выступает тренировочной базой для национальных и детских команд по кёрлингу, шорт-треку, конькобежному спорту, хоккею и фигурному катанию. Льдом с этого стадиона можно покрыть два футбольных поля.

Здесь же есть комната горного воздуха с тренажёрами для отдыха, ведь тренировки в таких условиях сравнимы с занятиями на высоте 4,5 тысяч метров над уровнем моря.

Марина Матвеенко, начальник отдела спортивно-массовой работы СС «Конькобежный стадион»:

Соревнования или мероприятия республиканского значения начали проводиться буквально с самого открытия. Если говорить про международные соревнования, то в ноябре 2012 года прошёл первый этап Кубка мира среди юниоров. С каждым годом международные соревнования у нас проходят всё больше и больше. Это этап Кубка мира по конькобежному спорту, по шорт-треку, чемпионат Европы по конькобежному спорту.

Аналогов этой арене по универсальности, сложности технического исполнения, оборудованию и оснащению в республике просто нет. Крышу главной ледовой арены поддерживают 48 стальных тросов. Эти металлические струны расположены по всему периметру потолка и находятся в постоянном натяжении. Конструкция контролируется специальными датчиками и способна выдержать нагрузку более чем 500 тонн.

На съёмках фильма «Легенда № 17» «Минск-Арена» выступила в роли знаменитого монреальского «Форума». И хоть основное предназначение ледовой площадки – проведение матчей по хоккею с шайбой, концерты здесь тоже не редкость. Под её сводами выступали Элтон Джон, Rammstein, знаменитый испанский тенор Хосе Каррерас, Робби Уильямс.

Юлия Часнойть, заместитель начальника управления по организации и проведению культурно-зрелищных мероприятий ГУ «МКСК «Минск-Арена»:

За ночь арена может превратиться в концертную площадку, всё это делается очень быстро. Благодаря накопленному опыту наших специалистов, мы можем провести концертное мероприятие любого уровня. Лёд накроется специальным термопокрытием, на его поверхность будет установлена сцена.