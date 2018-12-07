Выступила в роли монреальского «Форума» на съёмках фильма «Легенда № 17». Чем уникальна «Минск-Арена»

Главной спортивной площадке страны – 10 лет. Указ о строительстве многопрофильного культурно-спортивного комплекса Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в 2005 году, а спустя 4 года трибуны заполнили первые зрители.
Главной спортивной площадке страны – 10 лет. Указ о строительстве многопрофильного культурно-спортивного комплекса Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в 2005 году, а спустя 4 года трибуны заполнили первые зрители.
Михаил Солтанов, главный инженер:
«Минск-Арена» – уникальная площадка. Если сравнивать с другой, то на арену входит больше людей. Все привыкли, что здесь самые хорошие классные шоу, что именно здесь будет комфортно.
Первым из трёх зданий комплекса заработал велодром. В июле 2009 года здесь прошёл чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке. Уникальное покрытие из массива сосны тогда опробовали более 400 спортсменов из 30 стран.
Роман Янушевич, директор СС «Велодром»:
К нам приезжали представители из Германии. Эти специалисты занимались монтажом треков в 2008 году, они обновили трек, нанесена новая разметка. Можно даже сказать, что Европейские игры к 10-летию «Минск-Арены» подарили обновлённый трек.
Ледовая площадка с 400-метровой беговой дорожкой, – пока единственная в стране, – выступает тренировочной базой для национальных и детских команд по кёрлингу, шорт-треку, конькобежному спорту, хоккею и фигурному катанию. Льдом с этого стадиона можно покрыть два футбольных поля.
Здесь же есть комната горного воздуха с тренажёрами для отдыха, ведь тренировки в таких условиях сравнимы с занятиями на высоте 4,5 тысяч метров над уровнем моря.
Марина Матвеенко, начальник отдела спортивно-массовой работы СС «Конькобежный стадион»:
Соревнования или мероприятия республиканского значения начали проводиться буквально с самого открытия. Если говорить про международные соревнования, то в ноябре 2012 года прошёл первый этап Кубка мира среди юниоров. С каждым годом международные соревнования у нас проходят всё больше и больше. Это этап Кубка мира по конькобежному спорту, по шорт-треку, чемпионат Европы по конькобежному спорту.
Аналогов этой арене по универсальности, сложности технического исполнения, оборудованию и оснащению в республике просто нет. Крышу главной ледовой арены поддерживают 48 стальных тросов. Эти металлические струны расположены по всему периметру потолка и находятся в постоянном натяжении. Конструкция контролируется специальными датчиками и способна выдержать нагрузку более чем 500 тонн.
На съёмках фильма «Легенда № 17» «Минск-Арена» выступила в роли знаменитого монреальского «Форума». И хоть основное предназначение ледовой площадки – проведение матчей по хоккею с шайбой, концерты здесь тоже не редкость. Под её сводами выступали Элтон Джон, Rammstein, знаменитый испанский тенор Хосе Каррерас, Робби Уильямс.
Юлия Часнойть, заместитель начальника управления по организации и проведению культурно-зрелищных мероприятий ГУ «МКСК «Минск-Арена»:
За ночь арена может превратиться в концертную площадку, всё это делается очень быстро. Благодаря накопленному опыту наших специалистов, мы можем провести концертное мероприятие любого уровня. Лёд накроется специальным термопокрытием, на его поверхность будет установлена сцена.
За 10 лет в Минск-Арене прошли 238 матчей континентальной хоккейной лиги, больше 20 чемпионатов и турниров разного уровня. И это только репетиция перед главным спортивным событием предстоящего года – II Европейскими играми.