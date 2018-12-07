«Была немножко немая сцена. Маме позвонила, потом мужу». Искуи Абалян стала заслуженной артисткой Республики Беларусь

Популярной белорусской певице Искуи Абалян присвоено звание Заслуженный артист Республики Беларусь.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженная артистка Республики Беларусь – Искуи Абалян.
Как Вы узнали о присвоении звания?
Искуи Абалян, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я знала, что в организации, в которой я работаю на постоянной основе, с трудовой книжкой, в которой я отработала уже 23 года или 24 даже уже, что они подавали на это звание. Мне позвонили из министерства культуры и поздравили. У меня были очень сложные эмоции, я в этот момент зашла после выступления перед премьерами, которые были у нас (Медведев и все наши), и там было много народа. Я увидела этот звонок, поговорила и у меня была, конечно, немножко немая сцена, что-то такое приятное разлилось и я поблагодарила.
Все вокруг подумали, что у меня просто день рождения. Я положила трубку. Маме позвонила, потом мужу.