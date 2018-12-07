«Была немножко немая сцена. Маме позвонила, потом мужу». Искуи Абалян стала заслуженной артисткой Республики Беларусь

Все вокруг подумали, что у меня просто день рождения. Я положила трубку. Маме позвонила, потом мужу.

Искуи Абалян, заслуженная артистка Республики Беларусь: Я знала, что в организации, в которой я работаю на постоянной основе, с трудовой книжкой, в которой я отработала уже 23 года или 24 даже уже, что они подавали на это звание. Мне позвонили из министерства культуры и поздравили. У меня были очень сложные эмоции, я в этот момент зашла после выступления перед премьерами, которые были у нас (Медведев и все наши), и там было много народа. Я увидела этот звонок, поговорила и у меня была, конечно, немножко немая сцена, что-то такое приятное разлилось и я поблагодарила.

У меня уже есть медаль за трудовые заслуги.

Когда тебя как-то отмечают, лично у меня от того, что прошёл какой-то этап, появляется десятикратное чувство ответственности.

Мне кажется, для любого нормального артиста очень важно долго, в принципе, существовать как артист, иметь вот эту зрительскую любовь, потому что медаль же тебе не похлопает, она тебя не полюбит. В день, когда меня все поздравляли... Когда у тебя день рождения, наверное, ты можешь как-то написать: «Ребята, не могу всем ответить. Спасибо большое!». Здесь – это такой трепетный момент, когда тебя поздравляют люди, даже от которых ты не ожидал. И люди тебе говорят такие тёплые слова, и ты понимаешь, что это – искренне. Хочется ответить каждому. Вот я фактически огромную долю времени посвятила тому, чтобы ответить каждому, под каждым постом.