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«Была немножко немая сцена. Маме позвонила, потом мужу». Искуи Абалян стала заслуженной артисткой Республики Беларусь

07 декабря 2018 09:47
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Популярной белорусской певице Искуи Абалян присвоено звание Заслуженный артист Республики Беларусь.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженная артистка Республики Беларусь – Искуи Абалян.

Как Вы узнали о присвоении звания?

Искуи Абалян, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я знала, что в организации, в которой я работаю на постоянной основе, с трудовой книжкой, в которой я отработала уже 23 года или 24 даже уже, что они подавали на это звание. Мне позвонили из министерства культуры и поздравили. У меня были очень сложные эмоции, я в этот момент зашла после выступления перед премьерами, которые были у нас (Медведев и все наши), и там было много народа. Я увидела этот звонок, поговорила и у меня была, конечно, немножко немая сцена, что-то такое приятное разлилось и я поблагодарила.

Все вокруг подумали, что у меня просто день рождения. Я положила трубку. Маме позвонила, потом мужу.

«Была немножко немая сцена. Маме позвонила, потом мужу». Искуи Абалян стала заслуженной артисткой Республики Беларусь-1

У меня уже есть медаль за трудовые заслуги.

Когда тебя как-то отмечают, лично у меня от того, что прошёл какой-то этап, появляется десятикратное чувство ответственности.

Мне кажется, для любого нормального артиста очень важно долго, в принципе, существовать как артист, иметь вот эту зрительскую любовь, потому что медаль же тебе не похлопает, она тебя не полюбит. В день, когда меня все поздравляли... Когда у тебя день рождения, наверное, ты можешь как-то написать: «Ребята, не могу всем ответить. Спасибо большое!». Здесь  это такой трепетный момент, когда тебя поздравляют люди, даже от которых ты не ожидал. И люди тебе говорят такие тёплые слова, и ты понимаешь, что это  искренне. Хочется ответить каждому. Вот я фактически огромную долю времени посвятила тому, чтобы ответить каждому, под каждым постом.

# Белорусские исполнители # Культура # Искуи Абалян # Фотофакт

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