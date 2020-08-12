Как будет проходить конкурс «Жывая класіка» в этом году? Рассказывает Игорь Бузовский

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Республики Беларусь: Город выбирается всегда очень сложно, но значение имеют, конечно же, исторические корни, история того места, того региона, где планируется мероприятие. И Белыничи как раз имеет эти исторические корни, о которых могут узнать и посетители, и гости, и в том числе даже жители этого региона, поскольку многие какие-то страницы мы постараемся открыть по-новому.

День белорусской письменности традиционно отмечается в первое воскресенье сентября. За время проведения этот форум приобрел общенациональный статус, стал значимым событием в культурной жизни Беларуси. Ежегодно на праздник собираются тысячи гостей со всей страны и зарубежья. В этом году большой республиканский фестиваль принимают Белыничи в Могилевской области.

На месте художественного музея построили новый музей к этому празднику.

Игорь Бузовский:

Да, это было в рамках комплексного подхода к организации проведения этого масштабного мероприятия. День белорусской письменности – это не просто культурное мероприятие, не только праздник для писательской, читательской среды, это праздник, может быть, для всего города и не только города, поскольку это комплекс мероприятий по благоустройству, приведение в порядок этого маленького районного центра. Это сложилась добрая традиция.

Одной из значимых традиций для телеканала СТВ является проведение конкурса «Жывая класіка». Как он пройдет в этом году?

Игорь Бузовский:

«Жывая класіка» – это украшение Дня письменности, это яркое событие как для участников, конкурсантов, так и для всех зрителей не только на площадке, на которой присутствуют, когда проводится этот конкурс, но и для телезрителей. «Жывая класіка» в этом году будет немножко иной. Она сегодня уже немножко иная по причине этих эпидемиологических особенностей – будет в режиме онлайн. Получается на самом деле очень красиво и очень интересно. В режиме онлайн проводились отборочные туры, записаны яркие сюжеты и интересные номера, потому что это не просто чтение классиков, произведений детками разных возрастов и ребятами, которые сегодня уже с осмыслением читают произведения классиков, но это в том числе очень интересная работа педагогических, творческих коллективов. Они это все презентуют в режиме онлайн. У нас планируется 26 августа финальное мероприятие по отбору лучших чтецов и 6 сентября мы планируем на СТВ в день празднования Дня белорусской письменности трансляцию финала «Жывой класікі». Это будет красиво.