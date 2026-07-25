Прямой эфир

Почему обвалилась немецкая экономика – обсудят эксперты ток-шоу «Мнения»

25 июля 2026 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еще не капут, но уже вполне себе ахтунг. Почему обвалилась немецкая экономика?

Почему обвалилась немецкая экономика – обсудят эксперты ток-шоу «Мнения»-2

Александр Камкин, политолог, эксперт по странам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ: 
Мерц ведет Германию к экономическому коллапсу. Результат очевиден: либо война, либо банкротство.

Почему обвалилась немецкая экономика – обсудят эксперты ток-шоу «Мнения»-4

Евгений Шмидт, депутат Бундестага 20 созыва (2021-2025), член партии «Альтернатива для Германии»:
Естественно, выход из атомной энергетики и потом дальнейший возврат будет стоить и миллиарды вложений, и многих лет упущенного времени.

И при чем здесь Фридрих Мерц, рейтинг которого на историческом минимуме.

Почему обвалилась немецкая экономика – обсудят эксперты ток-шоу «Мнения»-6

Томас Рёпер, журналист:
В Германии Шольц даже свой срок не дожил. И Мерц, наверное, тоже не доживет.

Почему обвалилась немецкая экономика – обсудят эксперты ток-шоу «Мнения»-8

Грегор Шпицен, политолог, журналист:
В кресло он вцепится всеми когтями и зубами, и его просто будет не выгнать из федеральной канцелярии. 

Почему обвалилась немецкая экономика – обсудят эксперты ток-шоу «Мнения»-10

Петр Петровский, политолог:
Мерц – это уже гвоздь в гроб социального государства. Толстый ржавый гвоздь.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 26 июля, в 22:00 на «РТР-Беларусь». 

# Международная политика # Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
Азия, Африка, Ближний Восток – как Беларусь перестраивает экономическую географию
25 июля 2026 16:46

Азия, Африка, Ближний Восток – как Беларусь перестраивает экономическую географию

В Могилевском районе школьники помогают аграриям в сборе урожая
25 июля 2026 16:40

В Могилевском районе школьники помогают аграриям в сборе урожая

Новые рекорды уборочной. Как Минская область справляется с капризами погоды и где намолотили больше всего зерна?
25 июля 2026 16:33

Новые рекорды уборочной. Как Минская область справляется с капризами погоды и где намолотили больше всего зерна?