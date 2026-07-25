Почему обвалилась немецкая экономика – обсудят эксперты ток-шоу «Мнения»

Еще не капут, но уже вполне себе ахтунг. Почему обвалилась немецкая экономика?
Еще не капут, но уже вполне себе ахтунг. Почему обвалилась немецкая экономика?
Александр Камкин, политолог, эксперт по странам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:
Мерц ведет Германию к экономическому коллапсу. Результат очевиден: либо война, либо банкротство.
Евгений Шмидт, депутат Бундестага 20 созыва (2021-2025), член партии «Альтернатива для Германии»:
Естественно, выход из атомной энергетики и потом дальнейший возврат будет стоить и миллиарды вложений, и многих лет упущенного времени.
И при чем здесь Фридрих Мерц, рейтинг которого на историческом минимуме.
Томас Рёпер, журналист:
В Германии Шольц даже свой срок не дожил. И Мерц, наверное, тоже не доживет.
Грегор Шпицен, политолог, журналист:
В кресло он вцепится всеми когтями и зубами, и его просто будет не выгнать из федеральной канцелярии.
Петр Петровский, политолог:
Мерц – это уже гвоздь в гроб социального государства. Толстый ржавый гвоздь.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 26 июля, в 22:00 на «РТР-Беларусь».