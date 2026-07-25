Почему обвалилась немецкая экономика – обсудят эксперты ток-шоу «Мнения»

Еще не капут, но уже вполне себе ахтунг. Почему обвалилась немецкая экономика?

Александр Камкин, политолог, эксперт по странам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:

Мерц ведет Германию к экономическому коллапсу. Результат очевиден: либо война, либо банкротство.

Евгений Шмидт, депутат Бундестага 20 созыва (2021-2025), член партии «Альтернатива для Германии»:

Естественно, выход из атомной энергетики и потом дальнейший возврат будет стоить и миллиарды вложений, и многих лет упущенного времени. И при чем здесь Фридрих Мерц, рейтинг которого на историческом минимуме.

Томас Рёпер, журналист:

В Германии Шольц даже свой срок не дожил. И Мерц, наверное, тоже не доживет.

Грегор Шпицен, политолог, журналист:

В кресло он вцепится всеми когтями и зубами, и его просто будет не выгнать из федеральной канцелярии.