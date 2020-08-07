Использовали даже газовые баллоны. 15 арт-скамеек украсили аллею в Минске

Новости Беларуси. Предприятия Первомайского района представили необычные скамейки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Арт-шедевры украсили аллею на Калиновского между 121-й и 137-й школами. Всего таких оригинальных скамеек 15.

Трудовые коллективы 13 предприятий воплотили свои лучшие идеи в рамках смотра-конкурса. Например, команда районного ЖКХ придумала скамейку со стеллажом для буккроссинга, а сотрудники «Мингаза» в своем творении использовали настоящие газовые баллоны.

Самых креативных выберут на следующей неделе. Минчане успели оценить оригинальный подарок.

Скамейки необычные, каждая индивидуальна. Возле каждой хочется посидеть, сфотографироваться.