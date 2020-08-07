Использовали даже газовые баллоны. 15 арт-скамеек украсили аллею в Минске

Новости Беларуси. Предприятия Первомайского района представили необычные скамейки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Предприятия Первомайского района представили необычные скамейки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Арт-шедевры украсили аллею на Калиновского между 121-й и 137-й школами. Всего таких оригинальных скамеек 15.
Трудовые коллективы 13 предприятий воплотили свои лучшие идеи в рамках смотра-конкурса. Например, команда районного ЖКХ придумала скамейку со стеллажом для буккроссинга, а сотрудники «Мингаза» в своем творении использовали настоящие газовые баллоны.
Самых креативных выберут на следующей неделе. Минчане успели оценить оригинальный подарок.
Скамейки необычные, каждая индивидуальна. Возле каждой хочется посидеть, сфотографироваться.
Татьяна Гордюк, заместитель начальника отдела городского хозяйства администрации Первомайского района:
Наша задача стояла в том, чтобы данные скамейки долго радовали глаз и добавляли комфорта Первомайскому району. Работа в данном направлении будет продолжаться.