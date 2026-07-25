Азия, Африка, Ближний Восток – как Беларусь перестраивает экономическую географию

Беларусь последовательно выстраивает новую экономическую географию – в Китае, странах Азии, Ближнего Востока и Африки. Сегодня экспорт для Беларуси – это уже не просто поставка готовой продукции за рубеж. Это строительство заводов, запуск совместных производств, создание сервисных центров и долгосрочное закрепление на новых рынках. И практически за каждым таким проектом стоят договоренности, достигнутые во время зарубежных визитов Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый масштабный пример – Китай. В активном портфеле сегодня около 80 совместных инвестиционных проектов общей стоимостью около 5 миллиардов долларов. Только за последние 4 месяца инициировано более 20 новых проектов почти на 3 миллиарда.

Причем это не только индустриальный парк «Великий камень», но и совместные производства, проекты непосредственно в Китае и на рынках третьих стран. 2026-2027 годы объявлены годами промышленного сотрудничества Беларуси и Китая, а подписанная в мае Президентом директива переводит стратегическое партнерство в максимально прикладную плоскость.

От первых сделок в 90-е до масштабных проектов. Как менялись отношения Минска и Ташкента – читайте здесь.

Такой же подход Беларусь реализует и на других направлениях. После переговоров на высшем уровне с Узбекистаном утвержден долгосрочный план сотрудничества до 2030 года. Страны намерены существенно увеличить взаимную торговлю – ориентир 2 миллиарда долларов, расширяют промышленную кооперацию, развивают совместные проекты в машиностроении, агропроме, фармацевтике и логистике.

Африка и Ближний Восток становятся еще одной точкой роста. В Зимбабве уже работает комплексная программа механизации сельского хозяйства с участием белорусской техники, развиваются сборочные производства и сервисные центры.

Новые проекты прорабатываются в Нигерии, Того, Алжире и других странах. На Ближнем Востоке Беларусь также делает ставку не только на экспорт продукции, но и на крупные инвестиционные проекты.

Александр Лукашенко потребовал ускорить проекты от Китая до Африки.

Один из примеров, который накануне привел Президент во время совещания о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, – создание целлюлозно-картонного комбината совместно с Оманом. Именно этот проект Александр Лукашенко назвал показательным, подчеркнув, что после политических договоренностей работа должна идти без промедления.

Беларусь и Оман откроют инвестиционный фонд в Минске.

Такой подход дает принципиально иной экономический эффект. Как подчеркивает Президент, один проданный трактор – это только начало. Основная прибыль приходит затем, через сервисное обслуживание, поставку оригинальных запчастей и модернизацию техники. Именно поэтому Беларусь все активнее переносит часть производственной цепочки непосредственно на внешние рынки.

И именно поэтому накануне на совещании Александр Лукашенко потребовал максимально ускорить реализацию всех международных проектов. Политические договоренности достигнуты. Теперь главная задача правительства, министерств и предприятий – как можно быстрее превратить их в работающие производства, новые экспортные контракты и дополнительные валютные поступления.

Ведь в современных условиях экономический суверенитет определяется не количеством подписанных меморандумов, а тем, насколько быстро они превращаются в реальные проекты, укрепляющие позиции Беларуси на мировых рынках.