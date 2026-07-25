В Могилевском районе школьники помогают аграриям в сборе урожая

Смена поколений на хлебной ниве. Одним из лидеров уборочной кампании традиционно выступает легендарный агрокомбинат «Заря» Могилевского района. Это уникальное предприятие-гигант, которое ежегодно берет планку намолота в 40-50 тысяч тонн зерна, славится своей высочайшей культурой земледелия.

И ковать эти рекорды здесь начинают со школьной скамьи, сделав ставку на преемственность поколений. Прямо сейчас на ключевых объектах флагмана – от зернотоков до МТК – трудятся два десятка местных школьников. И это не просто сезонная подработка ради первой зарплаты, а продуманная стратегия агрокомбината по привлечению молодых кадров. Хозяйство гарантирует ребятам социальную поддержку, бесплатное питание и открывает прямую дорогу к целевым договорам на обучение в ведущих вузах страны.

Как юные аграрии помогают удерживать «Заре» лидерские позиции и почему трудовая путевка от передового предприятия становится главным бонусом для будущих профессионалов? Наш корреспондент Юлия Мычка увидела, как закаляется молодая смена.