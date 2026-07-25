В Могилевском районе школьники помогают аграриям в сборе урожая
Смена поколений на хлебной ниве. Одним из лидеров уборочной кампании традиционно выступает легендарный агрокомбинат «Заря» Могилевского района. Это уникальное предприятие-гигант, которое ежегодно берет планку намолота в 40-50 тысяч тонн зерна, славится своей высочайшей культурой земледелия.
И ковать эти рекорды здесь начинают со школьной скамьи, сделав ставку на преемственность поколений. Прямо сейчас на ключевых объектах флагмана – от зернотоков до МТК – трудятся два десятка местных школьников. И это не просто сезонная подработка ради первой зарплаты, а продуманная стратегия агрокомбината по привлечению молодых кадров. Хозяйство гарантирует ребятам социальную поддержку, бесплатное питание и открывает прямую дорогу к целевым договорам на обучение в ведущих вузах страны.
Как юные аграрии помогают удерживать «Заре» лидерские позиции и почему трудовая путевка от передового предприятия становится главным бонусом для будущих профессионалов? Наш корреспондент Юлия Мычка увидела, как закаляется молодая смена.
Насколько вкусным и своевременным сегодня будет обед в поле у хлеборобов, отчасти зависит от Валерии Мамаевой. Она третью неделю трудится на кухне агрокомбината «Заря». Десятиклассница местной школы на подхвате у поваров. Начистить картошки, помыть посуду, нарезать овощи, сервировать столы в столовой... Первые дни пугали объемом работы. Ведь за смену накормить нужно до 100 человек.
Валерия Мамаева, кухонный рабочий сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Заря»:
Самое тяжелое было начистить большой тазик картошки.
– Каких размеров тазик?
– Вот таких где-то.
– Сколько ты это делала?
– Ну, час.
Алина Рослова, заведующая столовой сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Заря»:
Может быть, она еще и не поняла, кем она хочет стать. А вот здесь, на кухне, ей может понравиться. В дальнейшем она может стать поваром.
В столовой агрокомбината у Валерии работает мама. И примерить ее профессию – значит стать ближе не только на кухне. Понимания между поколениями теперь больше. Ведь за будничными делами стоят важные уроки. Работа – это возможность быть полезным, нужным и независимым.
Валерия Мамаева, кухонный рабочий сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Заря»:
В 7 просыпаюсь, но с трудом, спать хочется. Но понимаю, что надо на работу. Поднимаешься с трудом и идешь. Хоть какие-то деньги, но свои, честно заработанные. Даже тех же 200 рублей, буду знать, что я их сама заработала.
Виктория Буравова, мама Валерии Мамаевой:
Дети должны знать цену деньгам, что они непросто достаются и на все потребности, то, что дети хотят, не всегда есть возможность. Чтобы своим трудом она это поняла.
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