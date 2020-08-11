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«И 100 лет назад, и сейчас». Открылась выставка, которая рассказывает историю Купаловского театра

11 августа 2020 22:13
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Новости Беларуси. 100 лет истории старейшего белорусского театра. В Национальном историческом музее открылась выставка к юбилею Купаловского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«И 100 лет назад, и сейчас». Открылась выставка, которая рассказывает историю Купаловского театра-1

Около сотни малоизвестных архивных кадров, оригинальных открыток и раритетных экспонатов, которые по крупицам воссоздают вековую летопись Купаловского. Как менялись здание и репертуар, какой была труппа в разные времена и как купаловцы давали фронтовые гастроли во время эвакуации в Томске.  

«И 100 лет назад, и сейчас». Открылась выставка, которая рассказывает историю Купаловского театра-4

Музейный проект дополнили и графические коллажи – рисунки с метафорическими изображениями театральных профессий: режиссеров, сценаристов, актеров.  

«И 100 лет назад, и сейчас». Открылась выставка, которая рассказывает историю Купаловского театра-7

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси:  
Каждая фотография, каждый снимок, каждая мемориальная вещь, любой исторический артефакт действительно представляет собой целый пласт, эпоху и события в культурной жизни нашей страны. Но самое главное – то, что актеры, режиссеры, постановщики основывались на замечательном материале именно белорусской действительности – и 100 лет назад, и сейчас.  

Я думаю, что такое осмысление на театральном языке нашей белорусской жизни, наших реалий является большим достижением. Потому что это интересно, это сделано с потрясающим вкусом и совершенно грандиозным талантом всех тех уникальных личностей, которые были связаны с нынешним театром имени Янки Купалы.  

«И 100 лет назад, и сейчас». Открылась выставка, которая рассказывает историю Купаловского театра-10

На выставке представлены экспонаты не только из фондов музея, но и Национального архива. Познакомиться с многогранной историей Купаловского можно в течение месяца.  

«И 100 лет назад, и сейчас». Открылась выставка, которая рассказывает историю Купаловского театра-13

В 2020 году театр проводит свой сотый юбилейный сезон.  

# Купаловский театр # Культура # Павел Сапотько # Фотофакт

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