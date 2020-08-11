«И 100 лет назад, и сейчас». Открылась выставка, которая рассказывает историю Купаловского театра

Новости Беларуси. 100 лет истории старейшего белорусского театра. В Национальном историческом музее открылась выставка к юбилею Купаловского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около сотни малоизвестных архивных кадров, оригинальных открыток и раритетных экспонатов, которые по крупицам воссоздают вековую летопись Купаловского. Как менялись здание и репертуар, какой была труппа в разные времена и как купаловцы давали фронтовые гастроли во время эвакуации в Томске.

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси:

Каждая фотография, каждый снимок, каждая мемориальная вещь, любой исторический артефакт действительно представляет собой целый пласт, эпоху и события в культурной жизни нашей страны. Но самое главное – то, что актеры, режиссеры, постановщики основывались на замечательном материале именно белорусской действительности – и 100 лет назад, и сейчас.

Я думаю, что такое осмысление на театральном языке нашей белорусской жизни, наших реалий является большим достижением. Потому что это интересно, это сделано с потрясающим вкусом и совершенно грандиозным талантом всех тех уникальных личностей, которые были связаны с нынешним театром имени Янки Купалы.