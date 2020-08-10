2 000 рисунков и 300 роликов. Интернет-голосование за лучшие работы конкурса «Право на детство» проходит в Беларуси

«Право на детство» – в эти дни проходит интернет-голосование за лучшие работы республиканского конкурса под таким названием. В этом году участники прислали около двух тысяч рисунков и сотни роликов, так что выбрать есть из чего. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – пресс-секретарь Министерства юстиции Республики Беларусь – Ольга Шибко. Как появилась идея? О чем конкурс? Ольга Шибко, пресс-секретарь Министерства юстиции Республики Беларусь:

Идея проведения конкурса «Право на детство» родилась в стенах Минюста много лет тому назад, поддержал инициативу в проведении конкурса детский фонд «ЮНИСЕФ», и мы проводим уже в третий раз в партнерстве. Но ранее это был всего лишь конкурс детского рисунка «Право на детство». Мы не могли не заметить, что дети сейчас активно снимают видеоролики, ведут свои YouTube-каналы, они, как правило, тематические и уже делают классную программированную компьютерную анимацию, поэтому мы расширили номинации конкурса. Теперь это рисунки, анимации, видеоролики. Дети создают классный продукт на тему прав ребенка. Определены три возрастных категории. Самым младшим участникам три года в этом году, самому старшему – 17. Три возрастных категории, три номинации, большое количество работ, но и самое главное – это то, чтобы дети отразили тему прав и обязанностей ребенка.

Есть тема, которая четче всего прослеживается в работах? Ольга Шибко:

В целом, если мы опирались на тему прав ребенка, дети подчеркивали свои права на образование, здравоохранение, социальную защиту, говорили о праве на свободу личности, праве на здоровое развитие. Очень интересно показана тема, к примеру, обеспечение защиты семьи и детей государством, права детей-инвалидов, права детей, которые остались без попечения родителей – детей-сирот. И самое интересное, что в конкурсе как раз и приняли участие такие дети. У нас есть работы участников-детей из вспомогательных школ-интернатов, детей-сирот, детей с инвалидностью. Есть трогательная работа девочки с ДЦП, которая мечтает стать журналистом и рассказывает об этом. У каждого ребенка есть право на мечты, и вот подобный конкурс как раз показывает, что и у творчества, и у прав ребенка нет границ и ограничений. Но, как мы знаем, ребенок в нашей стране наделен теми же правами, что и взрослый человек только временно ограничен в реализации некоторых из них, к примеру, избирательное право.

Кто оценивал эти работы и по каким критериям? Ольга Шибко:

Члены конкурсной комиссии, члены жюри – это такая сплоченная команда, представленная различными структурными подразделениями Министерства юстиции, там и нормотворцы, и кадровики, и финансисты, чтобы комплексно подойти к этой теме, есть представители ЮНИСЕФ. Но в этом году в связи с большим масштабом конкурса, 2020 год действительно для нас очень непростой, масштабный и мы подключаем партнеров. И нотариусы, и медиаторы, и адвокаты смотрели эти работы и нам помогали делать правильный выбор. Что касается критериев оценки, жюри оценивало не только художественное исполнение и эстетическое, но и техническую составляющую, если мы говорим про видеоролик и анимацию. Самое главное – отражение той или иной темы права, но если это видеоролик, важно, чтобы была сюжетная линия. Для нас это колоссальная обратная связь, потому что у нас в Министерстве юстиции работают нормотворцы – люди, которые разрабатывают нормативно-правовые акты. И это такая обратная связь – видеть те пробелы, те моменты, которые могут показать нам дети. Как можно оценить работы, если каждая из них имеет свои особенности и смысл? Ольга Шибко:

Такие жаркие дискуссии были у нашей конкурсной комиссии. Вы представляете, учитывая объем рисунков: две тысячи, 300 видеороликов, сколько нам нужно было отсматривать их. Многочасовые дискуссии и просмотры. Поэтому в этом году мы решили подключить зрительскую аудиторию. Для этого мы организовали интернет-голосование. Конкурсной комиссией отобраны лучшие работы в каждой возрастной категории, в каждой номинации, но теперь выбор за зрителем. Для того, чтобы зритель мог поддержать эти работы и помог нам определить лучшие, мы в наших социальных сетях, на интернет-портале Министерства юстиции, их разместили. Их можно найти и в Вконтакте, и в Facebook, и в Одноклассниках, и на нашем YouTube-канале, и Telegram-канале и отдать свой голос за лучшую работу. Голоса принимаются до 20 августа, но победителей мы определим по-честному: есть оценка жюри, которая выставлена этой работе, и будут проранжированы баллы зрительской аудитории.