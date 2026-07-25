Один день с МЧС: журналисты и блогеры погрузились в будни белорусских спасателей

Каково это – шагнуть в горящий дом или прыгнуть с высоты пятого этажа? Сегодня журналисты и блогеры на себе проверили, чем грозит реальная опасность. На полигоне Университета гражданской защиты в рамках масштабного проекта «Один день с МЧС» гражданские примерили тяжелую боевую одежду, прошли насквозь задымленный лабиринт и спустились по пожарной спасательной веревке с высоты многоэтажки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш корреспондент Даниил Дроботов оказался в самом центре огненного тест-драйва.

«Журналисты массово выпали из окон в Минске». Звучит как кричащий заголовок для желтой прессы. Но только не сегодня. В этот раз все официально, безопасно и в условиях реального тест-драйва.

Ежегодный проект «Один день с МЧС» – это полное погружение в специальность. Никакого послабления для прессы и блогеров, условия приближены к реальным боевым будням бойцов. Но зачем стирать этот барьер между суровым ведомством и людьми с камерами? Ответ прост.