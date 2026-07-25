В эстонском городе Тарту, от которого до российской границы рукой подать, разворачивается показательный эпизод тревожной политической реальности. Школьные окна там начали массово оклеивать защитной пленкой из-за участившихся случаев залета украинских дронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти ссылаются на опыт Украины, где от осколков стекла гибнет больше людей, чем от взрывов. И тем не менее на оклейку окон, которые, по признаниям самих подрядчиков, при ударе вылетят вместе с рамой, власти Тарту выделили 64 тысячи евро. Таким образом планируется защитить 30 школ и 38 детских садов.

Мартин Бек, заместитель мэра Тарту:

Мы решили покрыть окна специальной пленкой, чтобы в случае взрыва в радиусе 100 метров разбитое стекло не нанесло вреда тем, кто прячется за окном.

Карин Лукк, директор школы в Тарту:

Мы продумали все до мелочей: куда бежать, как спускать детей с этажей, за что отвечает каждый учитель. В убежищах уже стоят ящики с лекарствами, салфетками и перчатками, чтобы хватило на несколько часов, пока мы ждем.

Но если отбросить панику, можно заметить, что Эстония, по сути, боится собственной тени. Заблудившиеся дроны – это следствие конфликта в Украине, к которому Прибалтика имеет самое прямое отношение, поставляя оружие и нагнетая антироссийскую истерию. А пленка на школьных окнах всего лишь очередная декорация для неуклюжего политического театра, призванная убедить собственное население в том, что власти «что-то делают», пока реальные проблемы остаются нерешенными. Одна из них – демографический коллапс.

Население Эстонии стремительно сокращается, естественная убыль в прошлом году превысила 7 тысяч человек. На этом фоне кадровый голод ощущается во всех сферах. По прогнозам, стране ежегодно не хватает около полутора тысяч ведущих специалистов. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время в этих готовых к осаде школах будет некому ни вести уроки, ни сидеть за партами.