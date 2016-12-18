Качественные фильмы с минимальным бюджетом и мобильное кино: белорусский кинематограф в поисках нового «я»

Новости Беларуси. Белорусские кинематографисты на неделе отметили свой профессиональный праздник. Отечественная киноиндустрия постепенно приближается к столетнему юбилею. За это время работы «Беларусьфильма» вошли в золотой фонд мирового кино. Сейчас на главной киностудии страны идет масштабная реконструкция. Одновременно продолжают снимать фильмы на частично готовом производственном комплексе.

Впрочем, последний основной конкурс кинофестиваля «Лістапад» прошел без работ «Беларусьфильма». Но зато были другие белорусские ленты, снятые, казалось бы, невероятными средствами. На мобильный телефон. Они гораздо менее затратны и все более популярны в мире. И даже окупаются в прокате.

Слова-команды «камера, мотор, работаем» одинаково знакомы слуху каждого участника съемочного процесса, ровно как и самим зрителям. Они ежедневно звучат на сотнях творческих площадок по всей Беларуси. И совершенно не важно, какая в это время в руках у оператора камера – новейшая широкоугольная или смартфон. Главное, как мы позже убедимся, желание создать свое кино.

Митрий Семенов-Алейников, режиссер:

Я к этому стремился изначально. То есть у меня были какие-то желания что-то начинать снимать. Я снимал для друзей какие-то музыкальные клипы, садился сам, было очень интересно все собирать, монтировать. Естественная потребность была.

И это желание через 7 лет работы над собой обернулось для Митрия триумфом на отечественных и зарубежных экранах. Минимальный бюджет, команда энтузиастов, креативные идеи и как итог – его короткометражки еще ни разу не возвращались с фестивалей без призов и статуэток. Вот и сегодня он занят на съемках новогоднего фильма для всей семьи.

Митрий Семенов-Алейников, режиссер:

От короткого метра ты всегда перейдешь к полному. Просто полный – написать сценарий сложнее, потому что все должно быть классно. Я вообще к сценарию отношусь очень трепетно, для меня это такой момент – лучше сразу все продумать. Главное, чтобы не было стыдно показать свою работу.

И ведь не стыдно же! Ежегодно только фестиваль «Листопад» знакомит нашего зрителя с десятками неординарных и даже где-то экстравагантных молодых режиссеров и актеров. Они – пример того, как можно делать кино с минимальными финансовыми вложениями и максимальной самоотдачей.

Антон Сидоренко, кинокритик:

Приход в кино «цифры» очень сильно изменил сам подход, сами съемки. Люди сами стали снимать. Те, кто раньше считался любителями, получили возможность с такой же технической точки зрения делать свои произведения.

Из белорусского полного метра сегодня в афише значится лишь фантастический детектив «Разум», снятый юристом Евгением Куренчаниным за 17 дней.

Для Евгения эта работа – дебют в кинематографе. Фантастику молодой режиссер снимал на собственные деньги, помогли и друзья. Определенные спецэффекты позволили создать современные цифровые носители.

Евгений Куренчанин, режиссер:

У нас была задача сделать кино и выпустить именно в Год культуры. Тот результат, который мы получили, может быть, не везде идеален, но сам факт, что мы это сделали, мы это можем делать. И то, что говорят, якобы кино в Беларуси невозможно снять, все возможно. Надо только собраться, собрать команду, силы и все получится.

Снимать кино «по-новому» учит своих студентов и Андрей Полупанов. Однако, по его мнению, доступность технических инструментов – еще далеко не все.

Андрей Полупанов, режиссер, педагог:

Должна быть история, начало, середина, конец, композиция. И зачастую эти правила игнорируют.

Смартфон сегодня больше, чем просто средство связи. Он всегда под рукой, а качество съемки зачастую не уступает профессиональной технике. Именно поэтому многие начинающие «киношники» свои первые зарисовки снимают именно на мобильный телефон.

Подобные «мини-ленты», конечно, вряд ли смогут соревноваться с работами профессионалов, однако с чего-то надо начинать. Новая волна мобильного кино уже захлестнула и Беларусь. Появились конкурсы таких короткометражек. И кто знает, может, со временем такая альтернативная форма полюбится отечественному зрителю.

Митрий Семенов-Алейников, режиссер:

Совершенно естественный, нормальный процесс. Надо больше снимать. Потому что когда мы просто говорим о кино, оно не двигается. Процесс происходит, когда его создают. Тогда человек получает какой-то опыт настоящий.