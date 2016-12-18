Творения XVII-XVIII веков представлены на открывшейся в Испании выставке белорусских икон

Новости Беларуси. Выставка белорусских икон открылась в Испании. У посетителей знаменитого музея «Эль Греко» в Толедо есть уникальная возможность увидеть творения, созданные в XVII-XVIII веках.

Проект «Белорусские иконы: таинство времени и духа» приурочен к открытию посольства нашей страны в Испании. По мнению организаторов, он должен стать своего рода мостом для развития сотрудничества между странами.

Выставка будет открыта до середины марта 2017 года. Ожидается, что ее посетят не менее 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хуан Антонио Гарсия Кастро, директор музея Эль Греко (Испания):

В данной выставке представлены белорусские произведения, связанные с великим художником, которому посвящен этот музей. Посетитель этой выставки сможет насладиться произведениями, которые имеют высокую художественную и историческую ценность. И для меня как для директора музея нынешняя выставка – это уникальная возможность предложить посетителям самобытные и очень качественные произведения.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике и в Королевстве Испания по совместительству:

Гэта сучаснасць і мінулае, спадчына і пераход у сёняшні дзень. І вельмі важна, што мы аб’ядналі вялікае мастацтва.