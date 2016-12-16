Два гения кинематографа: "старший" и "младший" Ерёменко

Отец и сын, два гения, два народных артиста. Их практически одновременно полюбила плёнка. Однако на экране вместе они появились лишь раз. Вместе творили и вместе ушли. Величайшие символы нашего кинематографа – два Николая Николаевича Ерёменко.

После войны Николай Ерёменко старший окончил театральную студию и работал в витебском театре имени Якуба Колоса. Здесь же познакомился со своей женой, народной артисткой Беларуси – Галиной Орловой. Вместе уже через несколько лет переехали в Минск и вышли на сцену Купаловского.

В День всех влюблённых 14 февраля в 1949 году в семье Николая Ерёменко и Галины Орловой родился сын, тоже Николай. Тогда никто даже не подозревал, что Коля-младший станет выдающимся актёром. А пока на экранах блистал отец. Уже в 60-ых Ерёменко – старший получил свою первую значимую роль в культовом фильме «Люди и звери».

В начале 70-ых на счету у Николая Николаевича старшего был уже десяток фильмов. К этому же времени на небосклоне кинематографа загорелась и звезда Ерёменко – младшего.

Ошеломляющий успех пришёл к Ерёменко-младшему после показа в кинотеатрах Советского Союза фильма «Пираты 20 века».

Не переставали выходить в свет и киноленты с участие его отца. «Солдаты свободы», «Молодость с нами», «Вечный зов»… Однако в 90-ые Ерёменко - старший утратил интерес к съёмкам. Сын решил всколыхнуть отца, решил сам снять фильм.

Фильм сына помог Ерёменко – старшему вернуться в работу. Он снова стал выходить на сцену театра, снялся в нескольких фильмах.

На своём последнем спектакле «Милый лжец» Ерёменко – старший, как будто завещая, произнёс слова: «Рассказывайте обо мне хоть изредка и поминайте добром. Артисты живут только в памяти людской...». Отец и сын, два гения кинематографа, два великих артиста навсегда останутся жить в памяти друзей, коллег и миллионов зрителей.