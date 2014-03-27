К Международному дню театра актеры Театра белорусской современной драматургии приготовили сюрприз!

Новости Беларуси. Для своих поклонников актеры Театра белорусской современной драматургии приготовили сюрприз: к Международному дню театра организовали капустник и впервые решили показать его на сцене!

Игорь Сигов, актер:

Обычно мы делали это для себя. Свои капустники на 23 февраля, на 8 марта. А сейчас решили сделать для зрителя к Международному дню театра, чтобы показать то, чем мы живем иногда вне сцены. Рассчитано, конечно, на зрителя, который знает наш репертуар и наших актеров. Который пересмотрел, во всяком случае, за последние два года наши премьеры. Вообще будет что-то такое веселое, для души. Хочется, чтобы получился праздник!

Талантливые, смешные и, моментами, провокационные сценки будет показывать не только постоянная труппа театра. На сцену выйдут и иностранные актеры - это ребята, которые приехали на стажировку из Франции, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Анастасия Боброва, актриса:

Наш театр давно уже сотрудничает с объединением «Театро» - это совместное белорусско-французское объединение. Приезжают ребята из Франции, Бельгии. Занятия проводят наши белорусские преподаватели из Академии Искусств. Понятно, что большая часть преподавателей - это и наши преподаватели. Ну и так получилось, что мы когда-то подрядились с ребятами из Франции и с тех пор у нас постоянно такое сотрудничество.