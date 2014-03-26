Новости Беларуси. «А снег идет», «Чертово колесо», «Бежит река». В Минске прошел концерт, посвященный творчеству Евгения Евтушенко. Шлягеры на все времена звучали в исполнении оркестра под руководством маэстро Михаила Финберга.

Музыкальный вечер собрал поклонников творчества известного поэта. Стихотворения Евтушенко, положенные на музыку, стали неотъемлемой частью истории советского кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Финберг, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:

Этим концертом хотел показать и молодым, и людям старшего поколения, что поэзия – это очень важное и очень серьезное дело. И, конечно, это мог показать на примере поэта Евгения Евтушенко. Это человек, который один из ярчайших представителей советской школы. Он очень много написал текстов самых известных песен, но не все знают, что это написал именно Евтушенко.

26 марта в Белгосфилармонии вечер будет посвящен творчеству Раймонда Паулса.

Масштабный музыкальный проект «Шлягеры на все времена» проходит в Минске уже в 7 раз.