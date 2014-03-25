Фильм «Деревянный народ» белорусского режиссера Виктора Аслюка получил гран-при на фестивале во Франции

Новости Франции. Белорусская документальная картина «Деревянный народ» режиссера Виктора Аслюка получила гран-при на французском фестивале народных ремесел. Этот кинофорум традиционно проходит в городе Монпелье. 26-минутная лента рассказывает об одиноком старике – резчике по дереву Николае Тарасюке. Единственном жителе опустевшей деревни на Брестчине. Что поразило сердца французских зрителей и жюри?

Драма одиночества и искусства. Фильм о том, чего уже нет, но хотя бы в воспоминаниях должно быть. Николай Тарасюк – последний житель деревни Стойло – реального поселка Брестской области. Оставшись в одиночестве, народный умелец создает игрушечный мир, где по-прежнему рождаются, женятся и собирают урожай. Люди, которых когда-то знал белорус.

Такого фурора среди французской публики режиссер ленты не ожидал. Виктор Аслюк рассказывает: его работу выбрали из сотен других. Белорусская деревня западным зрителям показалась близкой. И еще ближе – главный герой. Именно он – одинокий мастер по дереву – автор сценария. Успеха.

Виктор Аслюк, режиссер фильма «Деревянный народ»:

Калі ты знаходзіш такого чалавека, ты адчуваеш, што за ім стаіць не проста талент, але светапогляд своеасаблівы, ты разумеешь, што гэта герой. Ён і артыстычны, і разумны, і тэленавіты ва ўсім. Дзякуючы своеасабліваму месцу, дзе жыве гэты герой, вельмі прыгожыя мясціны, фільм атрымаўся такі атмасферны.

Фильм снят два года назад. За это время лента собрала четыре главные награды на кинофестивалях в Италии, Канаде, Германии и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гран-при во Франции – уже пятый приз картины. Посмотрели «Деревянный народ» и в Словении.

Кинокритики же белорусские ставят эту работу Аслюка в пример этнодокументалистики.

Владимир Мороз, главный редактор студии «Летапіс» Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Калі глядзіш фільм, узнікае адчуванне, як жыла наша вёска раней. Раю гэты фільм паглядзець і моладзі. Таму што трэба ведаць сваю культуру, свае вытокі. Гэта дае разуменне таго, што мы тут не першыя, не апошнія, на гэтай зямлі жывем.

Белорусские фильмы на зарубежные кинопьедесталы восходили не единожды. К примеру, в 2013 году совместная с Польшей и Россией художественная картина «Туфельки» даже номинировалась на «Оскар». Или уже классика новейшего белорусского кино фильм «В тумане», взявший спецприз в Каннах. Главное, чтобы такие картины, убеждают киноведы, становились прошлым, оставаясь будущим.