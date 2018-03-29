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«Изюминкой конкурса будет тема малой родины». Стартует второй сезон Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика»

29 марта 2018 07:41
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Стартует второй сезон полюбившегося республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – первый заместитель председателя ОО «Союз писателей Беларуси», заслуженный журналист Белорусского союза журналистов – Елена Стельмах и референт управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь – Виктория Лукошюте.

Отборы конкурса уже начались? Когда запланирован старт?

Виктория Лукошюте, референт управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь:
Официально старт нашего конкурса дан на XXV Минской международной книжной выставке. Первый этап конкурса уже проходит до 31 марта, все желающие ученики могут принять участие в первом этапе.

В этом конкурсе тема малой родины как-то отобразится?

Виктория Лукошюте:
Мы считаем, что изюминкой именно этого года конкурса будет именно тема малой родины, потому что, безусловно, в каждом районе, может быть, даже в некоторых деревнях есть значимые персоны, авторы. И дети  могут открыть для себя что-то новое: какого-то нового автора, какое-то новое произведение. И именно это произведение, и именно этого автора обыграть у себя на каждом отборе этапа «Живая классика».

«Изюминкой конкурса будет тема малой родины». Стартует второй сезон Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» -1

Где планируется провести финал конкурса?

 Виктория Лукошюте:
В этом году финал будет проходить столице Дня белорусской письменности  в городе Иваново. И так как по предварительным прогнозам, безусловно, у нас ожидается большое количество участников. Предварительно мы решили провести полуфинал в городе Минске. Мы планируем большой праздник для детей. Надеемся, что это пройдет в библиотеке – в храме книги, в очень символичном месте.   

Сколько было участников в прошлом году? Какие произведения белорусских авторов больше пользуются популярностью у детей? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# Культура # Фотофакт # Елена Стельмах # Конкурс «Жывая класіка» # Роман Чилик # Виктория Лукошюте

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