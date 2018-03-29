«Изюминкой конкурса будет тема малой родины». Стартует второй сезон Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика»

Стартует второй сезон полюбившегося республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – первый заместитель председателя ОО «Союз писателей Беларуси», заслуженный журналист Белорусского союза журналистов – Елена Стельмах и референт управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь – Виктория Лукошюте.

Отборы конкурса уже начались? Когда запланирован старт?

Виктория Лукошюте, референт управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь:

Официально старт нашего конкурса дан на XXV Минской международной книжной выставке. Первый этап конкурса уже проходит до 31 марта, все желающие ученики могут принять участие в первом этапе.

В этом конкурсе тема малой родины как-то отобразится?

Виктория Лукошюте:

Мы считаем, что изюминкой именно этого года конкурса будет именно тема малой родины, потому что, безусловно, в каждом районе, может быть, даже в некоторых деревнях есть значимые персоны, авторы. И дети могут открыть для себя что-то новое: какого-то нового автора, какое-то новое произведение. И именно это произведение, и именно этого автора обыграть у себя на каждом отборе этапа «Живая классика».