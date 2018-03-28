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Когда можно попасть в столичные музеи бесплатно?

28 марта 2018 20:53
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Новости Беларуси. Самое время культурно отдохнуть. Столичные музеи подкрепят весеннее настроение минчан с помощью бесплатных дней посещения экспозиций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда можно попасть в столичные музеи бесплатно?-1

Акция действует в последние дни каждого месяца. Так в понедельник можно посетить Государственный литературный музей Янки Купалы и литературно-мемориальный - Якуба Коласа, а во вторник изучить историю белорусского кино. По средам без билета можно было прийти в Национальный художественный и во все филиалы музея истории Минска. Кстати маршрут выгодных экскурсий, разработанный одной из минчанок, можно найти в интернете.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник музея истории города Минска:
У нас очень много посетителей на всех экспозициях. Это приятно, приятно видеть, что о музее знают, приходят. Надеемся, будут приходить, узнавать и рассказывать друзьям о таких днях.

# Культура # Фотофакт # Музеи Минска

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