Всемирный день театра празднуется 27 марта. О современных тенденциях рассказывают Вячеслав Гарбузов, Михаил Панджавидзе и Александр Ефремов

Вячеслав Гарбузов, генеральный директор Брестского академического театра драмы: «Ночь театра» – это новая концепция. Она, может быть, не придумана с нуля, взята из тех существующих, которые в мире есть мероприятия. Это общее мероприятие дает возможность в течение продолжительного времени людям, которые любят и приходят в театр, либо людям, которые ни разу не были в театре, узнать многое о театре, побывать на многих и театральных постановках, и театральных действиях, и почувствовать себя актером в некоторых смыслах.

И программа, которая у нас будет сегодня вечером в Брестском академическом театре рассчитана от самого маленького возраста, как сказки на ночь (у нас есть, театр теней «Щелкунчик»), до самых взрослых любителей и ценителей театра. Практически всю ночь можно гулять. Есть специальная программа, там целые блоки, что-то будет повторяться. Я думаю и более чем уверен, что каждый найдет занятие по вкусу. Есть и музыкальный коктейль, такой музыкальный фьюжн, который у нас будет, и есть моноспектакли и читки, и спектакль одного актера, и абсолютно новая постановка, которая у нас будет по деятельности Есенина (его сложнейший период – предсмертный, его последние несколько дней). Он такой эмоциональный спектакль, но я думаю, что ценители воспримут его. И ряд других направлений, которые развиваются в театре: это и театральная экскурсия по закулисью, когда люди смогут узнать, как работает машинерия сцены, как рождается таинство на сцене. Есть несколько тренингов: «Открой в себе актера» либо «Открытая репетиция». Порядка 70 человек сразу записались на «Открытую репетицию», что для нас было удивительно. Мы боялись: пойдут ли люди, захотят ли они участвовать?