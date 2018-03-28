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Биография в форме сказки. В Минске прошла презентация книги, посвященной памяти Уго Чавеса

28 марта 2018 20:37
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Новости Беларуси. Тёплый привет из Венесуэлы. 28 марта в Национальном центре художественного творчества детей и молодёжи прошла презентация книги Армандо Кариаса на русском языке,сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Биография в форме сказки. В Минске прошла презентация книги, посвященной памяти Уго Чавеса-1

Издание посвящено памяти президента Венесуэлы Уго Чавеса. Политик славился добротой, искренностью и большой любовью к детям. Поэтому книга написана в форме сказки. В ней простым языком изложена биография Уго Чавеса. А яркие и оригинальные иллюстрации понравятся не только взрослым.

Биография в форме сказки. В Минске прошла презентация книги, посвященной памяти Уго Чавеса-4

Хосе Боггиано Периччи, Чрезвычайный и Полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:
Сегодня мы вспоминаем каманданте и тем самым развиваем отношения между нашими странами. Также мы проявляем особое внимание детям, презентуя эту книгу именно им. Она была переведена на несколько языков: на арабский, английский, ну а мы взяли на себя ответственность опубликовать её на русском языке.

Биография в форме сказки. В Минске прошла презентация книги, посвященной памяти Уго Чавеса-7

Видеоотрывки из жизни Уго Чавеса создали позитивную атмосферу. На время презентация зрители перенеслись на тысячи километров в дружелюбную и яркую Венесуэлу.

# Культура # Фотофакт # Книги # Хосе Боггиано Периччи

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