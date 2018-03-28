Биография в форме сказки. В Минске прошла презентация книги, посвященной памяти Уго Чавеса

Издание посвящено памяти президента Венесуэлы Уго Чавеса. Политик славился добротой, искренностью и большой любовью к детям. Поэтому книга написана в форме сказки. В ней простым языком изложена биография Уго Чавеса. А яркие и оригинальные иллюстрации понравятся не только взрослым.

Хосе Боггиано Периччи, Чрезвычайный и Полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Сегодня мы вспоминаем каманданте и тем самым развиваем отношения между нашими странами. Также мы проявляем особое внимание детям, презентуя эту книгу именно им. Она была переведена на несколько языков: на арабский, английский, ну а мы взяли на себя ответственность опубликовать её на русском языке.