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Издание, рассказывающее о зарождении на белорусских землях эпохи Просвещения, представлено в Могилеве

14 мая 2017 10:27
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Новости Беларуси. В Могилеве издано уникальное издание, рассказывающее о зарождении на белорусских землях эпохи Просвещения. Впервые в обобщенном виде альбом представляет фотографии страниц, вкладок, титульных листов книг с почти полувековой историей. Часть из них создал Спиридон Соболь – последователь Франциска Скорины. Четыре столетия назад он основал в Могилеве свою школу печатной книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Издание, рассказывающее о зарождении на белорусских землях эпохи Просвещения, представлено в Могилеве-1

Игорь Пушкин, историк:
Спірыдон Собаль гэта спадчына не толькі магилеўцаў, але і ўсіх усходніх славян. Гэта быў чалавек, які спрычыніўся да кнігадрукавання ва Украіне, потым у Малдавіі, у сённяшняй Расіі, але ў першую чаргу тут, у нас, у Беларусі.

Издание, рассказывающее о зарождении на белорусских землях эпохи Просвещения, представлено в Могилеве-4

Андрей Кунцевич, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
У гісторыі магілёўскага кнігадруку было немала белых плямаў. І дзякуючы намаганням выдаўцоў, гісторыкаў, краязнаўцаў, нам удалося сабраць у адно выданне багацейшы матэрыял.

Фото-энциклопедию об истории могилевской книги можно найти в библиотеках и книжных магазинах. Пока это первое издание, посвященное книгопечатанию отдельного региона страны.

# Культура # Книги # Андрей Кунцевич # Игорь Пушкин

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