Издание, рассказывающее о зарождении на белорусских землях эпохи Просвещения, представлено в Могилеве
Новости Беларуси. В Могилеве издано уникальное издание, рассказывающее о зарождении на белорусских землях эпохи Просвещения. Впервые в обобщенном виде альбом представляет фотографии страниц, вкладок, титульных листов книг с почти полувековой историей. Часть из них создал Спиридон Соболь – последователь Франциска Скорины. Четыре столетия назад он основал в Могилеве свою школу печатной книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Пушкин, историк:
Спірыдон Собаль – гэта спадчына не толькі магилеўцаў, але і ўсіх усходніх славян. Гэта быў чалавек, які спрычыніўся да кнігадрукавання ва Украіне, потым – у Малдавіі, у сённяшняй Расіі, але ў першую чаргу тут, у нас, у Беларусі.
Андрей Кунцевич, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
У гісторыі магілёўскага кнігадруку было немала белых плямаў. І дзякуючы намаганням выдаўцоў, гісторыкаў, краязнаўцаў, нам удалося сабраць у адно выданне багацейшы матэрыял.
Фото-энциклопедию об истории могилевской книги можно найти в библиотеках и книжных магазинах. Пока это первое издание, посвященное книгопечатанию отдельного региона страны.