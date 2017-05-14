Издание, рассказывающее о зарождении на белорусских землях эпохи Просвещения, представлено в Могилеве

Новости Беларуси. В Могилеве издано уникальное издание, рассказывающее о зарождении на белорусских землях эпохи Просвещения. Впервые в обобщенном виде альбом представляет фотографии страниц, вкладок, титульных листов книг с почти полувековой историей. Часть из них создал Спиридон Соболь – последователь Франциска Скорины. Четыре столетия назад он основал в Могилеве свою школу печатной книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Пушкин, историк:

Спірыдон Собаль – гэта спадчына не толькі магилеўцаў, але і ўсіх усходніх славян. Гэта быў чалавек, які спрычыніўся да кнігадрукавання ва Украіне, потым – у Малдавіі, у сённяшняй Расіі, але ў першую чаргу тут, у нас, у Беларусі.