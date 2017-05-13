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В решающем концерте «Евровидения» группа NaviBand выйдет на киевскую сцену третьей

13 мая 2017 10:37
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Новости Беларуси. Победитель 62-го международного конкурса песни «Евровидение» станет известен предстоящей ночью. За хрустальный микрофон — главную награду — борются и белорусы.

В решающем концерте группа  NaviBand выйдет на киевскую сцену третьими.

В решающем концерте «Евровидения» группа NaviBand выйдет на киевскую сцену третьей-1

Всего в финале выступят 26 стран. Оценку им национальные жюри дало во время генеральной репетиции, прошедшей накануне. Теперь слово за зрителями.

В решающем концерте «Евровидения» группа NaviBand выйдет на киевскую сцену третьей-3

По условиям белорусы не могут голосовать за свою страну.

Остаётся только болеть за наших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Фотофакт # Евровидение 2017

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