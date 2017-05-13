В решающем концерте «Евровидения» группа NaviBand выйдет на киевскую сцену третьей

Новости Беларуси. Победитель 62-го международного конкурса песни «Евровидение» станет известен предстоящей ночью. За хрустальный микрофон — главную награду — борются и белорусы.
В решающем концерте группа NaviBand выйдет на киевскую сцену третьими.
Новости Беларуси. Победитель 62-го международного конкурса песни «Евровидение» станет известен предстоящей ночью. За хрустальный микрофон — главную награду — борются и белорусы.
В решающем концерте группа NaviBand выйдет на киевскую сцену третьими.
Всего в финале выступят 26 стран. Оценку им национальные жюри дало во время генеральной репетиции, прошедшей накануне. Теперь слово за зрителями.
По условиям белорусы не могут голосовать за свою страну.
Остаётся только болеть за наших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.