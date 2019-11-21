Из хранилища достали более 170 произведений искусства. Выставка в честь юбилея Национального художественного музея проходит в Минске

Национальному художественному музею – 80 лет! В этом хранилище раритетов – около 30 тысяч произведений искусства.

За столь длительный период жемчужина Беларуси прошла путь от картинной галереи до богатейшего хранилища ценных экспонатов. Старейшее собрание живописи, скульптуры и графики, 20 уникальных коллекций. Храм искусства входит в список самых знаковых галерей Восточной Европы.

Светлана Анейко, заместитель генерального директора по научной и просветительской работе Национального художественного музея Республики Беларусь:

У нас идет активное пополнение фондов. Многие вещи, которые хранятся у нас в коллекции, присутствуют в единственном экземпляре: и иконы, и некоторые произведения живописи.

В юбилейный год Национальный художественный готов удивлять. Сейчас в его стенах проходит выставка даров, переданных музею за последние 20 лет. Из хранилища достали более 170 произведений искусства. Строгий «кастинг» прошли пять тысяч презентов, которые сотрудники берегут как зеницу ока.

Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Особенно мы гордимся нашей коллекцией, которая возникла за последние семь лет путем дарственных, это коллекция художников парижской школы, которую мы не имели, наконец приобрели уже в начале этого тысячелетия: Шагала, Генина, Кикоина и Царфина.

Картину «Звонарь» музей получил из Купаловского театра. Холст висел в кулуарах и был талисманом для актеров.

Зинаида Зубкова, народная артистка Беларуси:

Мы даже побаивались перед премьерой, чтобы он нас не видел и потом он как-то исчез. Сейчас я увидела, что он преподнесен в дар. Это большая радость, что он сохранен. Конечно, жалко, что он не у нас в театре, но музей – это место, где ему положено быть.

Правда, прежде чем попасть на юбилейную выставку, «Звонарь» немного преобразился. Подуставшие от времени картины здесь приводит в чувство целая «реанимационная бригада». С 1989 года в художественном музее работает несколько реставрационных мастерских.

В планах – увеличить количество реставрационных мастерских. Сейчас активно ведется работа над созданием целого музейного квартала, который объединит 4 здания на улицах Кирова, Ленина и Маркса. Светлана Анейко:

У нас представлено около 3% от всего количества нашей коллекции. Конечно, это маленькая цифра и мы испытываем острую нехватку в свободных выставочных площадях, поэтому строительство музейного квартала – способ решить проблему выставочного пространства.