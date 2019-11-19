В Витебске стартовал Международный фестиваль современной хореографии

Новости Беларуси. Международный фестиваль современной хореографии принимает Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там он проходит уже в 32 раз. Целую неделю на лучших сценических площадках будут выступать танцовщики из 12 стран. Есть среди них и приглашенные артисты, которые, как говорится, вне игры. Центральным же событием фестиваля станет конкурс современной хореографии. 25 коллективов и 31 постановка: танцевальные баттлы, обещают быть незабываемыми.

Антон Чуешов, хореограф ансамбля «Алеся»:

Мы уже седьмой раз принимаем участие в данном форуме. Это просто замечательное событие, которое с нетерпением ждем каждый год. Радостное и волнительное, потому что это все-таки конкурс.

Раду Поклитару, председатель жюри конкурса Международного фестиваля современной хореографии (IFMC) (Украина):

Проходят тысячелетия, десятилетия, столетия, года. А настоящие таланты, настоящие художники, а я уверен, что среди участников фестиваля есть настоящие художники, художники танца, они находят новые способы заставлять зрителя сопереживать остро, по-новому, искренне. Я вот жду этих сопереживаний.