В Витебске стартовал Международный фестиваль современной хореографии

Новости Беларуси. Международный фестиваль современной хореографии принимает Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Международный фестиваль современной хореографии принимает Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там он проходит уже в 32 раз. Целую неделю на лучших сценических площадках будут выступать танцовщики из 12 стран. Есть среди них и приглашенные артисты, которые, как говорится, вне игры. Центральным же событием фестиваля станет конкурс современной хореографии. 25 коллективов и 31 постановка: танцевальные баттлы, обещают быть незабываемыми.
Антон Чуешов, хореограф ансамбля «Алеся»:
Мы уже седьмой раз принимаем участие в данном форуме. Это просто замечательное событие, которое с нетерпением ждем каждый год. Радостное и волнительное, потому что это все-таки конкурс.
Раду Поклитару, председатель жюри конкурса Международного фестиваля современной хореографии (IFMC) (Украина):
Проходят тысячелетия, десятилетия, столетия, года. А настоящие таланты, настоящие художники, а я уверен, что среди участников фестиваля есть настоящие художники, художники танца, они находят новые способы заставлять зрителя сопереживать остро, по-новому, искренне. Я вот жду этих сопереживаний.
В самом разгаре второй отборочный тур. Проходит он, по традиции, за закрытой дверью. Сейчас в зрительном зале находятся только жюри, несколько экспертов и сами танцоры. Выступления, которые не попадут в финал, витебские зрители не увидят. Таковы правила. А вот познакомиться с финалистами можно будет в заключительном, открытом туре, 22 ноября.