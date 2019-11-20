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«Концепция этого года – нарушаем равновесие». Какими постановками удивит «Тэатральны куфар»

20 ноября 2019 07:52
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Новости Беларуси. В Минске стартовал фестиваль студенческих и молодежных постановок «Тэатральны куфар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Концепция этого года – нарушаем равновесие». Какими постановками удивит «Тэатральны куфар»-1

За 16 лет он стал узнаваемым событием не только в Беларуси, но и за рубежом. Об этом свидетельствует география участников. За годы существования на форуме побывали свыше двух сотен театров из 65 стран. В этом году впервые на минской сцене выступят актерские составы из Индонезии и Непала.

«Концепция этого года – нарушаем равновесие». Какими постановками удивит «Тэатральны куфар»-4

Гости из Индонезии уверяют – их спектакль «Мария Зайтун» будет понятен зрителям из любой страны мира и без перевода. О нелегкой судьбе простой индонезийской девушки актеры расскажут через традиционные танцы и песни.

«Концепция этого года – нарушаем равновесие». Какими постановками удивит «Тэатральны куфар»-7

Амин Тамия, руководитель театра (Индонезия):      
Я думаю, это очень важно как для меня, так и для моей труппы путешествовать по миру, рассказывая о наших национальных традициях. Это встреча культур. Она показывает, что мы можем сделать с помощью театра и какую пищу дать для размышлений и для души.

«Концепция этого года – нарушаем равновесие». Какими постановками удивит «Тэатральны куфар»-10

Екатерина Солодуха, директор фестиваля «Тэатральны куфар»:  
Концепция этого года – нарушаем равновесие. Попробуем нарушить это равновесие творчески, хулигански, экспериментально. Вся программа сделана в этом ключе.

«Концепция этого года – нарушаем равновесие». Какими постановками удивит «Тэатральны куфар»-13

За семь дней минчане увидят постановки 13 коллективов. Как любительских, так и профессиональных. Спектакли пройдут в Лицее БГУ и во Дворце Профсоюзов.

# Театр # Культура # Амин Тамия # Екатерина Солодуха # Фотофакт

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