«Концепция этого года – нарушаем равновесие». Какими постановками удивит «Тэатральны куфар»

Новости Беларуси. В Минске стартовал фестиваль студенческих и молодежных постановок «Тэатральны куфар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 16 лет он стал узнаваемым событием не только в Беларуси, но и за рубежом. Об этом свидетельствует география участников. За годы существования на форуме побывали свыше двух сотен театров из 65 стран. В этом году впервые на минской сцене выступят актерские составы из Индонезии и Непала.

Гости из Индонезии уверяют – их спектакль «Мария Зайтун» будет понятен зрителям из любой страны мира и без перевода. О нелегкой судьбе простой индонезийской девушки актеры расскажут через традиционные танцы и песни.

Амин Тамия, руководитель театра (Индонезия):

Я думаю, это очень важно как для меня, так и для моей труппы путешествовать по миру, рассказывая о наших национальных традициях. Это встреча культур. Она показывает, что мы можем сделать с помощью театра и какую пищу дать для размышлений и для души.

Екатерина Солодуха, директор фестиваля «Тэатральны куфар»:

Концепция этого года – нарушаем равновесие. Попробуем нарушить это равновесие творчески, хулигански, экспериментально. Вся программа сделана в этом ключе.