«Без слов воплотить самые смелые творческие идеи». Лучших танцоров выбирали на фестивале современной хореографии в Витебске

Новости Беларуси. Витебск посетила муза танца. В городе проходит фестиваль современной хореографии, который знают практически во всем мире как площадку для воплощения самых смелых творческих идей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске стартовал Международный фестиваль современной хореографии

Уже на открытии зрители увидели необычное прочтение Анны Корениной. Впрочем, танцевать в Витебске будут почти до конца недели. Так что премьеры еще впереди. А центральным событием станет белорусский конкурс современной хореографии.