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«Без слов воплотить самые смелые творческие идеи». Лучших танцоров выбирали на фестивале современной хореографии в Витебске

19 ноября 2019 22:23
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Новости Беларуси. Витебск посетила муза танца. В городе проходит фестиваль современной хореографии, который знают практически во всем мире как площадку для воплощения самых смелых творческих идей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске стартовал Международный фестиваль современной хореографии

Уже на открытии зрители увидели необычное прочтение Анны Корениной. Впрочем, танцевать в Витебске будут почти до конца недели. Так что премьеры еще впереди. А центральным событием станет белорусский конкурс современной хореографии.

«Без слов воплотить самые смелые творческие идеи». Лучших танцоров выбирали на фестивале современной хореографии в Витебске-1

«Без слов воплотить самые смелые творческие идеи». Лучших танцоров выбирали на фестивале современной хореографии в Витебске-3

«Без слов воплотить самые смелые творческие идеи». Лучших танцоров выбирали на фестивале современной хореографии в Витебске-5

«Без слов воплотить самые смелые творческие идеи». Лучших танцоров выбирали на фестивале современной хореографии в Витебске-7

«Без слов воплотить самые смелые творческие идеи». Лучших танцоров выбирали на фестивале современной хореографии в Витебске-9

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# Танцы # Культура # Фотофакт

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