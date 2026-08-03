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Новинка от «Минскхлебпрома»! Узнали, какой вид хлеба скоро появится в магазинах

03 августа 2026 11:33
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Август для Беларуси всегда больше, чем просто последний месяц лета. Это время, когда решается вопрос продовольственной безопасности страны. Уборочная кампания в самом разгаре. Президент Беларуси на большом селекторном совещании потребовал максимально мобилизовать силы, соблюдать технологическую дисциплину и не упустить ни одного дня страды. Хотя Минск не сеет зерно, столица в этой цепочке занимает особое место, именно здесь готовят специалистов, сюда поступает новый урожай, здесь ежедневно выпекают хлеб, который попадает на столы сотен тысяч белорусов, рассказали в ток-шоу «Большой город» на СТВ. 

Екатерина Забенько, ведущая: 
Для хлебозавода август – особое время. Как готовится предприятие к зерну нового урожая?

Новинка от «Минскхлебпрома»! Узнали, какой вид хлеба скоро появится в магазинах-2

Анна Королевич, заместитель генерального директора по идеологической работе и кадрам КУП «Минскхлебпром»:
Мы готовимся тщательно к новому урожаю. Мы освобождаем пространство для новой муки, для нового урожая. Придумываем новые рецептуры хлебов. Сегодня мы продемонстрируем одну из новинок. 

Екатерина Забенько: 
Новый урожай и обязательно какие-то новые сорта хлеба появляются. Сколько их уже у вас на данный момент на предприятии? 

Анна Королевич:
Вообще более 400, мне кажется, продуктов, они, конечно, где-то схожи, где-то абсолютно разнообразны, с разными новинками, с сырьем, со вкусовыми качествами. Раньше и представить невозможно, чтобы в хлеб добавляли, например, сушеные грибы, или морковь, или сало. 

Новинка от «Минскхлебпрома»! Узнали, какой вид хлеба скоро появится в магазинах-4

Вот это новинка – наш зерновой хлеб с примесью зерна, и кунжута, и семян. Это то, что абсолютно скоро, в ближайшее время, появится на прилавках наших фирменных магазинов, а также и в сетях. 

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# Уборочная кампания # Продукты питания

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