Новинка от «Минскхлебпрома»! Узнали, какой вид хлеба скоро появится в магазинах

Август для Беларуси всегда больше, чем просто последний месяц лета. Это время, когда решается вопрос продовольственной безопасности страны. Уборочная кампания в самом разгаре. Президент Беларуси на большом селекторном совещании потребовал максимально мобилизовать силы, соблюдать технологическую дисциплину и не упустить ни одного дня страды. Хотя Минск не сеет зерно, столица в этой цепочке занимает особое место, именно здесь готовят специалистов, сюда поступает новый урожай, здесь ежедневно выпекают хлеб, который попадает на столы сотен тысяч белорусов, рассказали в ток-шоу «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, ведущая:

Для хлебозавода август – особое время. Как готовится предприятие к зерну нового урожая?

Анна Королевич, заместитель генерального директора по идеологической работе и кадрам КУП «Минскхлебпром»:

Мы готовимся тщательно к новому урожаю. Мы освобождаем пространство для новой муки, для нового урожая. Придумываем новые рецептуры хлебов. Сегодня мы продемонстрируем одну из новинок. Екатерина Забенько:

Новый урожай и обязательно какие-то новые сорта хлеба появляются. Сколько их уже у вас на данный момент на предприятии? Анна Королевич:

Вообще более 400, мне кажется, продуктов, они, конечно, где-то схожи, где-то абсолютно разнообразны, с разными новинками, с сырьем, со вкусовыми качествами. Раньше и представить невозможно, чтобы в хлеб добавляли, например, сушеные грибы, или морковь, или сало.