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Евгений Золотой завоевал серебро чемпионата Европы по академической гребле

03 августа 2026 11:47
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Евгений Золотой завоевал серебро чемпионата Европы по академической гребле, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Быстрее оказался лишь олимпийский чемпион – немец Оливер Цайдлер. Время белорусского спортсмена – 6 минут, 39 секунд и 94 сотые. В прошлом сезоне Золотой был лучшим на континенте и взял серебро на чемпионате мира. Ранее золото завоевала женская двойка парная в составе Татьяны Климович и Елены Фурман. Еще два отечественных экипажа остановились в шаге от наград – они финишировали четвертыми.

# Гребля

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