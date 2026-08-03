Евгений Золотой завоевал серебро чемпионата Европы по академической гребле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Быстрее оказался лишь олимпийский чемпион – немец Оливер Цайдлер. Время белорусского спортсмена – 6 минут, 39 секунд и 94 сотые. В прошлом сезоне Золотой был лучшим на континенте и взял серебро на чемпионате мира. Ранее золото завоевала женская двойка парная в составе Татьяны Климович и Елены Фурман. Еще два отечественных экипажа остановились в шаге от наград – они финишировали четвертыми.