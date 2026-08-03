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Как белорусским аграриям удается получать большой урожай? Мнение эксперта

03 августа 2026 11:12
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Август для Беларуси всегда больше, чем просто последний месяц лета. Это время, когда решается вопрос продовольственной безопасности страны. Уборочная кампания в самом разгаре. Президент Беларуси на большом селекторном совещании потребовал максимально мобилизовать силы, соблюдать технологическую дисциплину и не упустить ни одного дня страды. Хотя Минск не сеет зерно, столица в этой цепочке занимает особое место, именно здесь готовят специалистов, сюда поступает новый урожай, здесь ежедневно выпекают хлеб, который попадает на столы сотен тысяч белорусов, рассказали в ток-шоу «Большой город» на СТВ. 

Екатерина Забенько, ведущая: 
За счет чего сегодня удается получать тот самый высокий урожай и собирать по 6-8% зерна, как поручил Президент? Это минимум. 

Как белорусским аграриям удается получать большой урожай? Мнение эксперта -2

Юлия Гончарова, агроном по семеноводству ОАО «Гастелловское»:
Наверное, это слаженная технология, уже отработанная. Потому что каждый год индивидуален, уникален по-своему. Аграрии уже приспособились к тем или иным климатическим условиям нашей страны. Поэтому дисциплина, техника. Качественный посевной, посадочный материал, все фунгицидные обработки, гербицидные, чтобы зерно было качественным, его нужно, естественно, защитить и от болезней. 

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# Уборочная кампания # Сельское хозяйство

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