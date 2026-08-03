Как белорусским аграриям удается получать большой урожай? Мнение эксперта

Август для Беларуси всегда больше, чем просто последний месяц лета. Это время, когда решается вопрос продовольственной безопасности страны. Уборочная кампания в самом разгаре. Президент Беларуси на большом селекторном совещании потребовал максимально мобилизовать силы, соблюдать технологическую дисциплину и не упустить ни одного дня страды. Хотя Минск не сеет зерно, столица в этой цепочке занимает особое место, именно здесь готовят специалистов, сюда поступает новый урожай, здесь ежедневно выпекают хлеб, который попадает на столы сотен тысяч белорусов, рассказали в ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

За счет чего сегодня удается получать тот самый высокий урожай и собирать по 6-8% зерна, как поручил Президент? Это минимум.