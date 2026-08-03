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Брестское «Динамо» разгромило «Белшину» в последнем матче 16‑го тура ЧБ по футболу

03 августа 2026 11:54
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Брестское «Динамо» разгромило «Белшину» в последнем матче 16‑го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяева поля дважды поразили ворота в каждом из таймов. Особенно активен был Егор Корцов, оформивший дубль. Итоговый счет – 4:0.

Среди других матчей стоит выделить голевую ничью «Днепра» и «Нафтана», а также результативную дуэль «Барановичей» и «Ислочи». На вершине турнирной таблицы по‑прежнему «Динамо» (Минск). Далее с одинаковым количеством баллов идут «МЛ Витебск» и «Ислочь» – при этом у витебской команды есть матч в запасе. В зоне вылета остаются «Белшина», БАТЭ и «Нафтан».

# Футбол Беларуси

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