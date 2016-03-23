IVAN: Я ставлю цель быть честным перед самим собой, сделать максимально все для максимального результата

Сегодня в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым Александр Иванов – он же IVAN – участник в конкурсе «Евровидение» от Беларуси.

Саша, добрый вечер. Большое спасибо, что нашли возможность побеседовать. Мы встречаемся в Москве. Я так понимаю, что Вы в Минске, в Беларуси, бываете достаточно редко, особенно в последнее время. Да?

IVAN, певец:

Да, сейчас в связи с подготовкой к «Евровидению» и из-за того, что мой продюсер Виктор Яковлевич базируется в Москве, мы работаем сейчас здесь.

Как выстроена Ваша личная жизнь? Снимаете где-то квартиру?

IVAN:

Да, мы снимаем квартиру. Подготовка идет в Москве сейчас.

Саша, Вы совершенно огромного роста. Как это в цифрах выглядит?

IVAN:

194.

Наверняка, как это обычно бывает, вокруг таких высоких ребят в детстве вьются тренеры по баскетболу.

IVAN:

Да, я ходил на баскетбол некоторое время, это продлилось недолго – до второй травмы. Я как-то неправильно приземлился и повредил ногу.

Сейчас, если дать мяч, получится забросить?

IVAN:

А легко. Даже с удовольствием, очень хочется на самом деле.

Время вообще спорту удается уделять? Потому что выглядите Вы, как такой рыцарь настоящий.

IVAN:

Стараюсь постоянно уделить спорту, спортзалу, какими-то спортивными нагрузками забить свое время, потому что это очень важно. Нужно как-то двигаться на сцене, не терять дыхание во время пения. В принципе, неплохо выглядеть.

Выглядите действительно клёво. Выглядите так, как из средних веков: такая обувь…

IVAN:

Очень приятно, что обратили на это внимание. Это все подбирается стилистами, я к моде имею такое достаточно отдаленное отношение. Ставилась задача выглядеть и современно.

А если бы сам одевался, это были бы майка и джинсы?

IVAN:

Майка, джинсы, кроссовки – просто и комфортно чтобы было.

Вот такая досадная история. Получается, что вот любой артист из Беларуси становится знаменитым и более уважаемым, когда он засветится в Москве. Неужели не было никаких попыток что-то сделать в Беларуси? Были какие-то примеры выхода на сцену, на телевидение, экраны?

IVAN:

Да, были. Но мы немножко неправильно начали все это делать. Мы собрали группу, меня пригласили в группу мои лучшие друзья, мы начали писать песни, начали записывать сразу на английском языке, сразу какой-то тяжелый репертуар. Известно, что Гомель считается рок-столицей Беларуси. Эта музыка, в принципе, не востребована, и мы немножко не с той стороны начали именно в Беларуси.

Самому нравится тяжелый рок?

IVAN:

Да, но сейчас мне нравится все в целом. Я очень много интересуюсь музыкой новой, очень интересуюсь поп-культурой, рок-культурой продолжаю интересоваться, для меня интересны все направления музыки. Я считаю, что когда ты всем интересуешься, это дает тебе определенное развитие. И это очень важно.

Кто в Беларуси для Вас один из самых близких людей? Когда приезжаете, в первую очередь с кем хочется пообщаться и увидеться?

IVAN:

С родителями, с братом. Очень хочется с братом. Первостепенно даже, наверное. С семьей. Меня очень сильно тянет в Гомель, сильно тянет к родителям, в гомельскую эту атмосферу, потому что я там учился. И в музыкальной школе учился, и выступал там, много было концертов с группой, там мои лучшие друзья, там я вырос, там чудесно, поэтому тянет.

Гомель вообще удивительный город. Он сохранил такую архитектуру, такой немножко белорусский Петербург, по-моему.

IVAN:

Да, очень красивый. И я постоянно, когда со мной российские друзья советуются, куда бы им поехать в Беларуси, я говорю: первым делом, наверное, езжайте в Гомель. Я там родился, вырос. Я считаю Гомель одним из самых красивых городов в Беларуси. Парк чего стоит?! Мосты через реку Сож, сама архитектура. В Гомеле много неба, в Москве очень высокие дома и небо не всегда видно, а там дома не такие высокие, красивые сами по архитектуре, он такой невысокий город в плане размеров домов и очень красивый.

Саша, что Вы чувствуете в Москве? Я проработал почти 5 лет в Москве. Правда, не в таком возрасте, я значительно взрослее приехал. Мне было очень тоскливо, город производил очень особенные впечатления после Беларуси. Из-за людей, из-за большого количества приезжих. Мы все-таки привыкли к более чистым улицам.

IVAN:

Да, было такое ощущение, но я Москву полюбил и как-то понял ее чуть-чуть позже. Я приезжал не в те времена года, постоянно была какая-то слякоть, постоянная грязь из-за поры года. А как-то раз я очень сильно задержался здесь, не поехал домой, остался на все лето в Москве. Здесь мне очень понравилось, я прошелся по парку им. Горького – невероятно красивое место. Вечером погулял по Красной площади, все эти достопримечательности посмотрел – невероятно красиво. Но в первое время, когда я приезжал, конечно, это ощущение такое: очень тяжело уехать, но еще тяжелее остаться. То есть тянет на какие-то подвиги, что-то делать, как-то двигаться, чего-то вытворять. Но очень тянет домой.

Саша, Вы наверняка знаете, что все, что связано с артистами, которые выступали на «Евровидении» от Беларуси, всегда носило в большей степени такой характер скандальный, неприятный, заканчивалось какими-то обвинениями и обидами, разборками в большей степени. Может быть, только у Юры Ващука как-то сохранился такой приятный образ. И у Димы Колдуна. И даже когда Вы выиграли отбор, это благодаря зрительскому голосованию, все равно появилось очень много высказываний: он же в Москве, он же не совсем наш.

IVAN:

Да, я считаю, что не важно, кто бы ни победил в зрительском голосовании, реакция была бы примерно одинаковой. Постоянно будут люди, которые будут недовольны выбором.

Но Вас это не ранило? Потому что обидные вещи писали.

IVAN:

Конечно, обидные вещи. Но если обращать на все эти обидные вещи внимание и заморачиваться по этому поводу, то не останется времени на счастье, на музыку.

Вы можете признаться, когда Вы в последний раз плакали?

IVAN:

Ой, не знаю. Наверное, только от счастья.

Все же в детстве плачут. Как минимум.

IVAN:

Честно говоря, я не помню. Может быть, от какого-нибудь расставания. Наверное, когда я уезжал из Гомеля.

А когда это было?

IVAN:

Не в последний раз. По-моему, летом, что-то такое было, мой друг еще уходил в армию. Я понимал, что уезжаю надолго, пришли и мама, и папа, и брат, и жена брата, по-моему, даже племяшка была, и друг мой, и ребята-музыканты, с которыми всю эту музыкальную жизнь живем вместе до сих пор. И в этот момент меня действительно это все тронуло, потому что столько людей и мама в слезах. И нужно было уехать, и хотелось, и не хотелось уезжать, и думал, почему не придумали телепорт.

Как часто Вы звоните маме?

IVAN:

Звоню каждый вечер, иногда даже несколько раз в день. То маме, то папе, то брату. Мы часто созваниваемся. Очень приятно слышать родные голоса, когда ты далеко.

Саша, смотрите, такой момент: конечно, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Понятно, что, готовясь к «Евровидению», все рассчитывают на победу или просто максимальный результат. А если быть реалистом, журналисты уже просчитывают, что лучший вариант, без какого-то дополнительного ресурса, имени Филиппа Киркорова – пресловутое 16-е место, выше которого очень сложно подняться в свете того, как голосуют страны, наиболее расположенные, скажем, к артисту из Беларуси. Исходя из максимальных пожеланий и реальных обстоятельств, как Вы думаете, что с Вами случится на «Евровидении»?

IVAN:

Честно говоря, вообще трудно сказать. Я ставлю цель, как и вся команда, быть честным перед самим собой, то есть сделать максимально все для максимального результата. Мы тогда будем просто честны с собой. И после того, если вдруг мы не возьмем какое-то здоровское место, мы будем уверены, что мы сделали максимально все круто и выложились на 100%, честны перед собой.

Вам сколько лет сейчас?

IVAN:

21.

Когда мне был 21 год, у меня были мечты очень материальные и конкретные. Я точно знал, какую машину, допустим, я хотел бы, какую квартиру, какой дом. Вы что-нибудь рисуете такое?

IVAN:

Да, я, безусловно, рисую. Я это все еще начал рисовать года два назад. Я даже вырезал, вешал на стену какие-то вещи, которые я хотел: гитара, деньги. Знаете, слава богу, все потихонечку сбывается.

Я желаю Вам большой удачи. Успех у Вас уже есть, а вот чтобы произошло чуть больше, чуть-чуть удачи на «Евровидении». Я думаю, ко мне присоединится большинство тех, кто нас смотрит. Мы все очень рады за Вас и желаем, чтобы все получилось.

IVAN:

Спасибо.